MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı’da düzenlenen “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitingine katıldı. Burada halka hitap eden Bahçeli, "Zulme karşı yükselen, yükseldikçe arşa değen, değdikçe zalimleri deviren Hakk’ın, hakikatin ve hidayetin onuruyla Yenikapı’yı doldurduk. İman dolu gönüllerimizle günahkarlara aşılmaz duvarlar ördük. Gazze’deki masumlar için ayaktayız. Beytüllahim’deki garibanlar için arayıştayız. Ramallah’taki mazlumlar, Nablus’taki mağdurlar, El Halil ve Eriha’daki mahzunlar için Allah aşkına kıyamdayız. Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yaslıyız. Kerkük’ten Kudüs’e, Telafer’den Kıbrıs’a, Kaşgar’dan Karabağ’a yaşanan her acının, yapılan her saldırının, kurulan her tuzağın hem hasmı, hem de karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam’ın kanla, canla, irfanla harcı karılmış suruyuz; Türklüğün inanç, iddia ve iradeyle temellenmiş şuuruyuz” diye konuştu.

“Siyonizm kutsallarımıza musallat olmuştur”

MHP Lideri Bahçeli sözlerine, "Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa; mukaddesatımızın üç cevheri, üç faziletli mekanıdır. Ancak Mescid-i Aksa şimdilerde mahcuptur, Kudüs müstevlilerin kuşatmasına maruzdur. Siyonizm kutsallarımıza musallat olmuştur. Melanet meydan okumaktadır. Hıyanet gövde gösterisi yapmaktadır. Haçlı emelleri tekrar belini doğrultmuştur. Evanjelist-Kabalist- Emperyalist tahakküm Kudüs’ün bağrına zehirli mızrak olup saplanmıştır. Kudüs eziyet ve işkence altında, batılın kapanındadır. Kudüs’te haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik hakimdir. Efendimizin müşerref olduğu İsra ve Miraç mucizesinin onuru, ilk kıblemizin ebedi ve ezeli şehri zalimlerin odağındadır” şeklinde konuştu.

“Zulüm karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır”

Şiddete karşı tepkisiz kalmayacaklarını söyleyen Bahçeli, "Zulüm karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır. Şiddete tepkisiz kalmayacağız. Zulme seyirci olmayacağız. Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altında ezip geçeceğiz. 400 yılı aşan bir süre hakimiyetimiz altında adalet, hoşgörü ve huzurla yönetilen, Harem-i Şerifimizin kalpgahı Kudüs, 9 Aralık 1917’de İngilizler tarafından işgal edilmişti. O gün bugündür Kudüs kan ağlıyor. Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü, Kubbetü’s Sahra bu nedenle mahzun, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple mazlumdur. Kudüs İslam’dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır” ifadelerini kullandı.

“Düştü demekle düşmez, İsrail’in başkenti demekle bu tartı bu sıkleti çekmez”

Kudüs’ün düştü demekle düşmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail’in başkenti demekle bu tartı bu sıkleti çekmez, çekemez. ABD’nin hastalıklı yönetimi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştır. Tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs günü, hiçbir ıslah ve terbiye hali göstermeksizin, üstelik İsrail’in kuruluş yıldönümünde Kudüs’e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? ABD Başkanı Ortadoğu ve hatta dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl cüret etmiştir? Bu düşmanlık değil midir? Karşımızdaki bu iç yaralayıcı tablo, dinler arası savaş çağrısı; bölgesel, hatta küresel kaos çığırtkanlığı sayılmayacak mıdır?” dedi.

“Kudüs bizzat kriz havarisi Trump tarafından dinamitlenmiştir”

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm dünyanın gözü Kudüs’e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısı, adeta fitili tutuşturulmuş bomba gibidir. Ortadoğu’daki istikrarsızlık daha da kemikleşip, daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gerçek maalesef budur. Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasından sonra, bölgede barış ve işbirliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir. Siyonizm’in lobi çalışması, Trump’ın densizliği, Netanyahu’nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kudüs bizzat kriz havarisi Trump tarafından dinamitlenmiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır. ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması uluslararası hukukun ihlali, inkarı, istilasıdır. Aynı şekilde inanç ve insan haklarına hakarettir, kesif bir hücumdur. Yüce dinimiz İslam’ın mahremi ve mirası çiğnenmiştir. 14 Mayıs, insanlık tarihinin utanç sayfasıdır. 14 Mayıs, terörist devlet olan İsrail’in gerçek yüzünün bir kez daha tescillendiği karanlık günün adıdır.”