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24 Ağustos 2018 18:31

Michael Frey Fenerbahçe’de

Fenerbahçe’nin FC Zürich ile anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey, bu sabah sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Michael Frey Fenerbahçe’de

24 Ağustos 2018 18:31


İmza sırasında Sportif Direktör Damien Comolli de hazır bulundu. Damien Comolli transfer süreciyle ilgili, “Yönetim Kurulumuz takıma takviye yapma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bizim için çok önemli bir transfer oldu. Bu pozisyonda gerçekten yetenekli ve genç oyuncular bulmak çok zordur. Kendisi bize genç ve taze bir kan olacak” ifadelerini kullandı.


Michael Frey’in özelliklerinden de bahseden Comolli, “Gördüğünüzde ne kadar güçlü olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok yetenekli ve golde çok becerikli bir oyuncu” diye konuştu.



Frey: "Çok mutluyum"


Yeni transfer Michael Frey ise, “Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım. Hep beraber çalışır ve birlik olursak başarıya ulaşacağımızı, istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.




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