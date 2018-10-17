Michael Frey: “Yüzde 100 şampiyon olacağımıza inanıyorum”

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımda en çok çalışan ismin kendisi olduğunu söyleyen Frey, sarı-lacivertlilerin de sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını belirtti.

Fenerbahçe'nin İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey, bu sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Takımın son durumu hakkında konuşarak sözlerine başlayan Frey, “Takımı her gün antrenmanlarda görme fırsatım oluyor. Çok iyi çalışıyoruz ve ligin başına göre çok daha iyi durumdayız. Türkiye'nin en iyi takımı olmak için çok çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. Erzurumspor'un transfer listesinde olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan İsviçreli futbolcu, “Erzurumspor haberlerini ilk olarak gazetede okudum. Bu haberleri okumadan önce Erzurumspor'la ilgili çok fazla bilgi sahibi değildim. Kendilerine çok saygım var ama dediğim gibi gazete haberlerinden önce bilgi sahibi değildim Erzurumspor'la ilgili” dedi. Performansının eleştirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Frey, “Açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Geldiğim günden bu yana kulüpteki herkes bana karşı çok iyi ve gelişimimi sağlamamda yardımcı oluyorlar. Çok fazla eleştirildiğimi düşünmüyorum” cevabını verdi.

“Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması”

Slimani ve Soldado'nun takımda olmasına karşın, kendisinin şu anda ilk 11'de oynaması hakkında ne düşündüğü sorulan Frey, “Gelmeden önce takımdaki futbolculara bakarsınız. Ben duruma birinci, ikinci ya da üçüncü forvet olarak bakmıyorum. Biz bir takımız ve birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Aramızda iyi bir arkadaşlık var. Biz Fenerbahçe'nin başarısı için birlikte savaşıyoruz. En önemli konu Fenerbahçe'nin maçlarını kazanması. Benim için forvet olarak tabii ki gol atmak çok önemli. Son hazırlık maçında gol attım, bu da benim için çok iyiydi. Tabii ki ceza sahasına girdiğimde görevim gol atmak ama defansif bir görevim de var. Takıma yardım etmek istiyorum. Zamanla goller gelecektir ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması” dedi. Sivasspor maçında ilk kadroyu kendisinin yapması durumunda, ilk 11'e kendisini mi yoksa başka bir ismi mi yazacağı sorulan Frey, “Tabii ki bu benim işim değil. Bu hocamızın görevi. Ben oynayınca mutlu oluyorum ama dediğim gibi önemli olan Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

“3 kupayı da kazanmak istiyoruz”

Takım olarak performanslarının son haftalarda daha iyiye gittiğini söyleyen Frey, “Ama istediğimiz seviye bu değil. Önemli olan maçları kazanmak. 3 kulvarda yarışıyoruz. Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası Bu 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. Maç maç bakmalıyız. Benim için goller gelecektir. Ama şu bir gerçek ki, ben bu takımda herkesten çok daha fazla çalışıyorum ve bunu da görüyorlar. 2-3 aydır buradayım ve hocamızdan gerek taktiksel gerekse diğer konularda çok şey öğrendim. Ben her maç ve antrenmanda elimden gelenin yüzde 100-120'sini vermeye çalışıyorum. Başarı da ancak bu şekilde gelir. Sadece negatife değil, pozitife de odaklanmak gerekiyor” dedi.

“Şampiyon olacağımıza inanıyorum”

Doğum günü 19 Temmuz olan İsviçreli futbolcu, bu soruyla ilgili olarak, “Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bu tesadüfü gördüm ve gerçekten kaderim bu diye düşündüm. Göğsümde bu sayıyı gördüğümde gurur duyuyorum. Kulübün kuruluş tarihinin sayılarıyla aynı doğum günü tarihine sahibim. Bu sene farklı bir doğum günü olacaktır benim için” dedi. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına yüzde 100 inandığını sözlerine ekleyen Frey, “Takımdaki hava çok iyi. Çok fazla iyi kalpli insan var takımda ve herkesin içinde futbol tutkusu var. Çok fazla farklı milletten oyuncu var ve herkes tek bir hedef için bir arada” diyerek sözlerini sürdürdü.

Son olarak kadro dışı kalan isimlerle ilgili konuşan Frey, “Futbolun içinde bu tarz olaylar ilk kez olmuyor. Tek diyebileceğim şey hala çok iyi arkadaş olduğumuz. Tabii ki bize sebepler hakkında bir şeyler söylendi ama önünüze bakmak zorundasınız. Bu futbol ve bizim işimiz” açıklamasını yaptı.