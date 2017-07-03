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03 Temmuz 2017 11:46

Michael Roll, Maccabi Tel Aviv’de

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Sompo Japan’da forma giyen Amerikalı oyuncu Michael Roll, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv’e transfer oldu.

Michael Roll, Maccabi Tel Aviv’de

03 Temmuz 2017 11:46


Geçen sezon aldığı başarısız sonuçlardan sonra yeniden yapılanma içinde olan İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, takımın başına Neven Spahija’yı getirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren Maccabi, geçtiğimiz dönemi Beşiktaş Sompo Japan ile başarılı bir dönem geçiren yıldız basketbolcu Micheal Roll’u kadrosuna kattı. İsrail ekibi, Roll ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.


Amerikalı basketbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 11.1 sayı, 4.7 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları ile FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 11.8 sayı, 4.7 asist, 2.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.


Başarılı oyuncu, daha öncede Türkiye’de Demir İnşaat Büyükçekmece forması giymişti.




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