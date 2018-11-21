“Mide botoksu uygulaması tekrar edebilir”

Doç. Dr. Ahmet Doğan, mide botoksu hakkında merak edilenleri cevapladı. Yrd. Doç. Dr. Doğan, “Mide botoksu, uluslararası kriterlere göre vücut kitle indeksi (VKİ) 35'in altında olan kişilere uygulanabilmektedir. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan kişilere, mide botoksu uygulaması önerilmez” dedi.

Medicine Hospital Doç. Dr. Ahmet Doğan ameliyatsız bir obezite tedavisi için mide botoksu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Ameliyatsız bir obezite tedavisinden önce obezitenin tanımından bahseden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan obezite hastalığının tedavisinde, tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, İlaç tedavisi, mide balon, mide botoksu gibi yöntemler kullanıldığını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Doğan, “Botoks enjeksiyonu, midenin detaylı olarak içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi (gastroskopi) uygulaması eşliğinde gerçekleştirilir. Bu nedenle, hastaya verdiği rahatsızlık, sadece “gastroskopi” uygulaması kadardır. Mide botoksu endoskopik olarak uygulandığı için ameliyatların gerektirdiği herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmaz. Ucunda kamera bulunan boru şeklindeki endoskopi cihazı ağız yoluyla mideye ulaştırılmadan önce hastaya ‘sedasyon' sağlayan ilaçlar verilerek rahatlaması sağlanır. Cihaz mideye ulaştıktan ve mide görüntülendikten sonra uygulama bölgelerine botoks enjeksiyonu yapılır. Ortalama 15-20 dakika süren uygulamanın ardından hasta uyandırılır ve 1-2 saat sonra taburcu edilir” bilgilerini verdi.

“Vücut kitle indeksi 35'in altında olan kişilere uygulanabilmektedir”

Ameliyatsız bir obezite tedavisi olan ‘mide botoksu'nun kimler için uygulanabilir olduğuna değinen Yrd. Doç.Doğan, “Mide botoksu uygulaması, son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanan etkin bir obezite tedavi yöntemidir. Özellikle, zayıflama diyeti programlarına uymakta ve düzenli egzersiz yapmakta zorlanan, obeziteye bağlı sağlık sorunları olup diyetle kilo vermede sürekli başarısız olan kişiler için devrim niteliğinde bir tedavidir. Uluslararası kriterlere göre vücut kitle indeksi (VKİ) 35'in altında olan kişilere uygulanabilmektedir. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan kişilere, mide botoksu uygulaması önerilmez.

Mide ülseri, gastrit, on iki parmak bağırsağı ülseri gibi hastalıkların varlığında, mide botoksunun bu hastalıkların tedavisinin ardından yapılması önerilir” ifadelerini kullandı.

“Mide botoksu uygulamasının yan etkisi veya riski yoktur”

“Etkisi 4-6 ay süren botoks uygulamasının yüksek güvenlik profili sayesinde, uygulamadan sonra gözlenebilen yan etkiler çok düşük düzeydedir” diyen Doğan, “6-8 ay içinde fazla kilolarının yüzde 40'ını verebilmekte ve ideal kilolarına ulaşabilmektedir. Obeziteye bağlı diğer hastalıklarında da önemli düzelmeler gözlenmektedir. Etkisi 4-6 ay süren botoks uygulamasının yüksek güvenlik profili sayesinde, uygulamadan sonra gözlenebilen yan etkiler çok düşük düzeydedir. Mide botoksu uygulaması çok güvenli bir tedavidir. 18-65 yas arasındaki kisilere uygulanabilen mide botoksunun etkisi 4-6 ay sürmektedir. Mide botoksu uygulamasının yan etkisi veya riski yoktur. Obezite tedavisinde basarı oranları yüksek olan güvenilir bir yöntemdir. Konugumuz, uygulamadan 1-2 saat sonra yürüyerek hastaneden ayrılabilmektedir. Uygulamadan sonra nadir olarak gözlenebilen yan etkiler arasında bulantı, hazımsızlık ve siskinlik gibi sikayetler sayılabilir.Uygulamadan üç gün sonra, istahta ve açlık hissinde azalma görülmeye baslanır. Bir hafta sonra bu etkiler maksimum düzeye ulasır ve 4-6 ay süreyle devam eder” diye konuştu.

“Mide botoksu uygulaması tekrar edebilir”

Son olarak mide botoksu uygulaması ile 6-8 ay içinde ideal kiloya ulasılması saglandığını belirten Yrd. Doç. Ahmet Doğan, “Bu süre zarfında bir miktar kilo veren ancak ideal kilosuna ulasamayan kisilere, kilo kaybının devamı için yeniden mide botoksu uygulanabilir” şeklinde konuştu.