Midesinden 1 kilo 350 gram uyuşturucu madde çıktı

Kuryenin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alman uyruklu kurye S. A. D’nin Venezuela’nın Karakas şehrinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis Ekipleri 18 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’nda yaptığı operasyonda Şüpheli S. A. D’yi gözaltına aldı. Şüphelinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı hastaneye götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen S.A.D ’nin midesinde 54 kapsül halinde, ağırlığı bin 350 gramı bulan kokain maddesi ortaya çıktı. Uyuşturucu polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan kurye, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.A.D çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.