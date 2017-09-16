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16 Eylül 2017 13:11

Midesinden 2 kilo uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı’nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Etiyopya’dan gelen bir şahıstan şüphelenmesi üzerine yapılan doktor kontrolünde Nijerya uyruklu şahsın midesinden 2 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Midesinden 2 kilo uyuşturucu çıktı

16 Eylül 2017 13:11


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda Etiyopya’nın Addis Ababa şehrinden gelen Nijerya uyruklu C.K.O. isimli erkek şahıstan şüphelendi. Şahsın yutarak vücudunda uyuşturucu madde bulundurabileceğinden şüphelenen ekipler harekete geçti. Atatürk Havalimanı’nda polis tarafından alınan şahsın yapılan doktor kontrolünde midesinden kokain olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 2 kilogram olan 85 adet kapsül çıktı. Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.




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