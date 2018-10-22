Midibüs sürücüsüne yumruklu saldırı

Başakşehir'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiyi araca almayan şoför, dayak yedi. İlerideki durakta bekleyip araca binen saldırganın yaşlı şoföre saldırdığı o anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir Boğazköy'de iddiaya göre midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiyi almayan sürücüyü durakta bekleyen kişi, aracın kapısı açılır açılmaz yumruklarla saldırdı. Kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı olduğu belirtilen midibüs şoförü Hasan Alıç ise neye uğradığı şaşırdı. Yaşlı sürücüye yapılan saldırı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın araca binmesiyle şoförü yumruklamaya başladığı görülüyor. Saldırganın yumruklarına maruz kalan midibüs şoförünü ise araya giren yolcular kurtardı. Yaşlı sürücüyü darp eden kişi, olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki sürücü, polis merkezine giderek şikayette bulundu.