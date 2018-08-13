’’Mikroçip uygulamasıyla gebelik şansı artıyor’’

Dr. Burcu Çetinkaya tüp bebek tedavisinde mikroçip yöntemi hakkında bilgiler verdi. Dr. Çetinkaya, mikroçip uygulamasının gebelik şansını arttırdığını belirtti.

Günümüzde hemen her çiftin en büyük hayali şüphesiz bebek sahibi olmak. Bazen bazı engeller ortaya çıkabiliyor. Dr. Burcu Çetinkaya, tüp bebek tedavisinde mikroçip yöntemi hakkında bilgiler verirken, mikroçip uygulamasının gebelik şansını arttırdığını belirtti.

"Kısırlık sorunlarında sıklıkla erkek faktörü de karşımıza çıkıyor" diyen Dr. Burcu Çetinkaya, ’’Sperm sayılarındaki azalma ya da yetersizliğin, adayların spontan gebelik şansını düşürebilir. Son dönemlerde teknolojide ve tıpta olan gelişmelerin yüz güldürücü’’ dedi.

Harvard Üniversitesi’nde bir Türk Bilim Adamı tarafından geliştirilen Mikroçip yönteminin bu konuda atılan önemli adımlardan olduğunu belirten Dr. Çetinkaya, ’’Aynı anda Türkiye’de de uygulanmaya başlanılan bu yöntem gün geçtikçe yaygın hale gelmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu yöntem ile gebelik şansının arttığı gözlenmiştir. Mikro akışkan çip teknolojisi ile mevcutta olan spermler arasından en sağlıklı ve ideal olan rahatlıkla ayrıştırılabiliyor. Bu da daha sağlıklı embriyo oluşturulabileceği ve gebelik şansının artabileceği anlamına geliyor. Erkek adayın sperm sayısının az olduğu durumda, tüp bebek yönteminde mikroçip uygulaması büyük bir avantaj sağlayabiliyor. Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bu yöntemi tercih etmeleri durumunda ortaya çıkan tablo oldukça başarılı’’ diye konuştu.

Mikro çipli tüp bebek tedavisi nasıl uygulanır?

Tüp bebek tedavisinde, doğal yollardan gebe kalamayan adayların gebe kalabilmeleri için birçok çalışma yapıldığına dikkat çeken Dr. Çetinkaya, ’’Bu yöntemlerden birisi de mikroçip kullanımıdır. İlk olarak anne adayının yumurta sayısının arttırmak için uygun tedaviye başlanılır. Bu süreçte anne adayına hormon takviyesi uygulanır. Yeterli sayıda ve kaliteli yumurta elde edildiğinde, bu yumurtalar baba adayından alınan sperm hücreleri ile laboratuvar ortamında döllendirilir, gebelik sağlanmaya çalışılır. Sperm hazırlamasında mikroçip sağlıklı spermleri bulmada daha etkin bir yöntem olması nedeniyle başarı oranlarını arttırmada çok daha etkin bir yöntemdir. Bu yöntem her ne kadar bildiğimiz tüp bebek yöntemi olsa da, sağlıklı ve kaliteli embriyoların seçilerek uygulanabilme şansını bize sağladığından, mikroçip kullanımıyla gebelik şansı da büyük ölçüde artacaktır’’ şeklinde konuştu.