Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 13:14

Milan’da Montella ile yollar ayrıldı

İtalya Seri A ekiplerinden Milan’da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.

Milan’da Montella ile yollar ayrıldı

27 Kasım 2017 13:14

Montella’nın yerine ise kırmızı-siyahlıların efsane futbolcusu Gennaro Gattuso getirildi.


Sezon başında transfere 194 milyon Euro harcayarak milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da olmak üzere kadrosuna birçok önemli yıldızı katan ve hem lig hem de Avrupa’da başarıyı hedefleyen Milan’da hesaplar tutmadı. Seri A’da geride kalan 14 haftada 20 puan toplayarak kendisine 7. sırada yer bulan İtalyan ekibinde Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın görevine son verildi. Takımın başına ise 13 yıl Milan forması giyen Gennaro Gattuso geldi.


Son olarak İtalya Seri B ekiplerinden Pisa’yı çalıştıran Gattuso, mayıs ayında kırmızı-siyahlıların 19 yaş altı takımının başına geçmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç