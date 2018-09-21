Milas Bodrum Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, sosyal medya hesabından Milas Bodrum Havalimanı'nda yürütülen bakım onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Milas Bodrum Havalimanı'nda yürütülen bakım onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ocak'ın Bodrum Havalimanı'nda yürütülen çalışmalarla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

“Büyük yatırımlarımızın yanı sıra havalimanlarımızdaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz, havalimanlarımızı daha da güzelleştirip geliştirmek için gece gündüz demeden mesai sarf ediyor. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği havalimanlarımızdan biri de Milas Bodrum. Burada devam eden ve 15.07.2019 tarihinde bitirilmesi planlanan PAT sahaları onarımında önemli mesafe alındı, pistin kırımına başlandı. İşin geldiği seviyeden söz edecek olursak Paralel taksiyolu gövde sökülerek yeniden yapıldı. Yeni apron (35 park pozisyonu), yeni apron bağlantı taksiyolu ve akaryakıt hidrant sistemi yapıldı. Heliport yapıldı. Verici binası ve anten kulesi (35 metre çelik kule) yapıldı. Tamamlanan imalatların geçici kısmi kabulleri yapılmış olup, paralel taksi yolu 02.05.2018 tarihinde, yeni apron 12.07.2018 tarihinde kullanıma açıldı. Paralel taksi yolu 02.05.2018 tarihinde kullanıma açıldıktan sonra, ana pist 17.09.2018 tarihinde tadilat için yükleniciye teslim edildi. İş kapsamında yapılacak çalışmaları şöyle sıralayabiliriz; ana pist betonunun yenilenmesi, 1-0 pist başı bataklık alanın doldurulması, yaklaşma ışıkları ve elektrik altyapıların yenilenmesi, mevcut drenaj sisteminin kapalı sisteme dönüştürülmesi. Bu çok önemli onarım projesi tamamlandığında, ülke turizminin gelişmesinde büyük payı bulunan havalimanımız, misafirlerimize daha konforlu hizmet sunma imkanına kavuşacak. Emeği geçenlere çok teşekkürler.”