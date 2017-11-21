Millet Bahçesi için geri sayım başladı

Zeytinburnu’ndaki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin Başakşehir’de yapımı devam eden yeni askeri lojmanlara tahliye işlemi gerçekleştirildikten sonra Millet Bahçesi için ilk kazma vurulacak.

Zeytinburnu Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 94 bin metrekarelik yeşil alana sahip İstanbul’un en özgün şehir parkı, Zeytinburnu Millet Bahçesi için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin Başakşehir 5’inci Etap’ta yapımı devam eden yeni askeri lojmanlara tahliye işlemi gerçekleştirildikten sonra inşaatına başlanacak olan Millet Bahçesi, tamamlandığında Türkiye’nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacak. Büyük çoğunluğu tamamlanan Başakşehir’deki modern askeri lojmanların inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanların yerine yapılacak olan Millet Bahçesi için sene başında bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan protokol anlaşmasını imzalamıştı. Sadece Zeytinburnu’na değil çevre ilçelere de İstanbul’un en geniş yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan Millet Bahçesi, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nın hemen karşısına yapılacak. Bahçe, aynı zamanda olası bir afet durumunda Zeytinburnuluların toplanacağı ortak alanlardan biri olacak.

Biyolojik gölet, piknik alanı, bisiklet ve koşu yolu

Zeytinburnu’nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek Millet Bahçesi’nde 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, bin 800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru, 2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu, 4 metre genişliğinde 2 bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, bay, bayan ve engelli lavaboları, kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak.

4D sinevizyon merkezi

4D Sinevizyon Merkezi’nin de yer alacağı bahçede vatandaşlara her ay farklı konular hakkında belgesel filmler izletilecek. Sinevizyon Merkezi, açılış ayında 27 Mayıs darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşanan tüm darbeleri gözler önüne serecek. Millet Bahçesi’ne itfaiye merkezi de tekrar inşa edilecek. 7/24 göreve hazır halde bekleyecek olan itfaiye ekipleri, herhangi bir afette olay yerine çok daha kısa sürede ulaşabilecek.

15 Temmuz şehitlerine özel anıt

15 Temmuz gecesi 66. Zırhlı Tugay’da mücadele edip darbe girişimine verilen desteği engelleyerek İstanbul için kilit rol oynayan Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün adını da Millet Bahçesi’nde yaşatacak olan Zeytinburnu Belediyesi, şehit Albay Ertürk adına Türk bayrağı altında yer alacak olan Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk Köşesi yaptıracak.

İstanbul’un her yerinden ulaşım kolaylığı

Akşemseddin tramvay durağına 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan Millet Bahçesi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, kaymakamlık hizmet binası, belediye hizmet binası, AVM ve 58. Bulvar’ın hemen yanı başında yer alacak. Marmaray, otobüs ve minibüs duraklarına 5 dakikalık yürüme mesafesinde olan Millet Bahçesi, üst geçitle 15 Temmuz Meydanı’na bağlanarak yayalar için de geçiş kolaylığı sağlanacak.