Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Galatasaray ile Konyaspor karşılaşacak.

Milli aranın sona ermesiyle Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de son olarak maçlar 11 Kasım Pazar günü oynanmış ve 12 günlük bir ara verişmişti. Ligde 13. hafta yarın 20.30'da oynanacak Galatasaray-Konyaspor müsabakasıyla başlayacak. Bu karşılaşma Konyaspor'un başına 3. kez geçen Aykut Kocaman'ın bu sezonki ilk maçı olacakken, Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası devam ediyor.

4 ay milli ara yok

Yeni düzenlenen UEFA Uluslar Ligi sistemine göre ülkeler sezon başından bu yana hemen hemen her ay aralarında maç yapmış ve bu durumda milli araların çok olmasına sebep olmuştu. 20 Kasım Salı günü oynanan son UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının ardından 4 ay kadar milli maçlar oynanmayacak ancak Spor Toto Süper Lig'de 24 Aralık itibariyle takımlar devre arasına girecek.

Spor Toto Süper Lig'de milli aradan sonra oynanacak 13. haftanın maçları şöyle:

Yarın

20.30 Galatasaray - A. Konyaspor

24 Kasım Cumartesi

13.30 BB Erzurumspor - Antalyaspor

16.00 A. Alanyaspor - Kayserispor

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

25 Kasım Pazar

13.30 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor

16.00 Akhisarspor - Bursaspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

19.00 Kasımpaşa - E. Yeni Malatyaspor

26 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe - M. Başakşehir