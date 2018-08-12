Milli atlet Yasemin Can, Avrupa üçüncüsü

Türkiye’nin uluslararası kariyeri en parlak atletlerinden biri olan Yasemin Can, Berlin’den de madalya çıkarmayı bildi. Geçirdiği ağır hastalık sonrasında sadece 20 günlük antrenmanla geldiği Berlin’de 10,000 metre yarışını beşinci tamamlayabilen 21 yaşındaki milli yıldız, 5000 metre mücadelesinde madalya çıkarmayı bildi. Yasemin, Hollandalı Sifan Hassan tarafından şampiyona rekorunun kırıldığı yarışta Amsterdam’daki unvanını koruyamadı, ama üçüncü sırada finiş görerek podyuma çıktı.

Yarışı 14:57.63 ile üçüncü sırada tamamlayan Yasemin, adını kürsüye yazdırmayı başarırken, kariyerinde beşinci kez bu mesafede 15 dakikanın altında yarış tamamladı.

Milli atlet, böylece büyükler Avrupa Şampiyonası’nda iki yıl önce Amsterdam’da aldığı iki altına üçüncü madalyayı ekledi.