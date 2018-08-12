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12 Ağustos 2018 22:31

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa üçüncüsü

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Şampiyonası’nın son gününde 5000 metrede Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa üçüncüsü

12 Ağustos 2018 22:31


Türkiye’nin uluslararası kariyeri en parlak atletlerinden biri olan Yasemin Can, Berlin’den de madalya çıkarmayı bildi. Geçirdiği ağır hastalık sonrasında sadece 20 günlük antrenmanla geldiği Berlin’de 10,000 metre yarışını beşinci tamamlayabilen 21 yaşındaki milli yıldız, 5000 metre mücadelesinde madalya çıkarmayı bildi. Yasemin, Hollandalı Sifan Hassan tarafından şampiyona rekorunun kırıldığı yarışta Amsterdam’daki unvanını koruyamadı, ama üçüncü sırada finiş görerek podyuma çıktı.


Yarışı 14:57.63 ile üçüncü sırada tamamlayan Yasemin, adını kürsüye yazdırmayı başarırken, kariyerinde beşinci kez bu mesafede 15 dakikanın altında yarış tamamladı.


Milli atlet, böylece büyükler Avrupa Şampiyonası’nda iki yıl önce Amsterdam’da aldığı iki altına üçüncü madalyayı ekledi.




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