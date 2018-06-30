Türk bayrağını göndere çekerek büyük gurur yaşatan milli atlet Süpürgeci, bu başarısıyla Akdeniz Oyunları Atletizm Engelliler kategorisinde ülke tarihimizde ilk altın madalyayı kazandırarak tarih yazdı.

İspanya’nın Tarragona şehrinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’nın sekizinci gününde finaller tamamlandı. Türkiye’yi para-atletizmde temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcusu Zübeyde Süpürgeci, kadınlar 800 metre T54 kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 2.15.48’lik derecesiyle şampiyon olan Süpürgeci, Akdeniz Oyunları Atletizm Engelliler kategorisinde ülke tarihimizde ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Milli atlet Süpürgeci’nin zaferi Türkiye’de de büyük coşkuya neden oldu. Siyasetçilerden en yakın arkadaşlarına kadar toplumun her kesiminden milli sporcuya kutlama mesajları geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Zübeyde Süpürgeci’yi tebrik etti.

“Sabır, azim ve çalışma en güzel meyvesini verdi”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “Zübeyde kardeşimiz bu turnuva için çok çalışıyordu ve hak ettiğini de aldı. Sabır, azim ve çalışma en güzel meyvesini verdi. Kendisini yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Bugüne kadar birçok kez Türkiye birinciliği bulunan Süpürgeci’nin İtalya’da yapılan Bedensel Engelliler Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.