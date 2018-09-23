Milli basketbolcu Ömer Aşık, parkelerden uzak kalacak

NBA'de Chicago Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Ömer Aşık'ın hastalığı nedeniyle belirsiz bir süre parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Basketbol hayatına NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Chicago Bulls'ta sürdüren milli basketbolcu Ömer Aşık'ın sağlık durumu ile ilgili kulüp açıklama yaptı. Bulls'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, eklem iltihabı sebebiyle belirsiz bir süre forma giyemeyeceği ve iyileşme süreci tamamlandığında sahalara dönüş tarihinin duyurulacağı belirtildi.

2010-2011, 2011-2012 NBA sezonlarında da Chicago için oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, burada 152 maçta 2.9 sayı ve 4.4 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.