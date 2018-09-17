Milli Eğitim Bakanı Selçuk:” Çocuklarımız bilgisayarlarla eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek durumundayız"

Çekmeköy'de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Açılış programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ülkelerin değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitimle olur. Türkiye bulunduğu coğrafyanın parlayan yıldızı olma konusundaki iddiasını gün geçtikçe güçlendiriyor. 80 milyonun tümü bu arzu içerisinde elinden geleni fazlasıyla yapmak durumunda. Çocuklarımız bilgisayarlarla eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek durumundayız" dedi.

Çekmeköy Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı için program düzenlendi. Programa, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Programda yapılan protokol konuşmalarının ardından ilk ders için zil çalındı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, yeni eğitim öğretim döneminde 8 bin 684 okuldaki 103 bin derslikte, 151 bin öğretmenin, 3 milyon 100 bin öğrenciyi eğitime tutacağını vurguladı. Türkiye'nin tekli eğitime geçilme hedefi için çalıştıklarını vurgulayan Vali Şahin, “Bu hedefe olabildiğince yaklaşmak için çalışıyoruz. Bu yıl 57 okulumuz, yaklaşık bin dersliğimiz bitirilerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. 160 okulumuz inşaat ve proje aşamasındadır” ifadelerini kullandı.

"Bu bilgisayarları geliştirenler bizim çocuklarımızdır cümlesini kurmak bizim vazifemizdir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Türkiye'nin değişim sürecinde eğitimi lokomotif olarak gördüklerini belirterek, “Çünkü ülkelerin değişimi insanla olur, insanın değişimi de eğitimle olur. Türkiye bulunduğu coğrafyanın parlayan yıldızı olma konusundaki iddiasını gün geçtikçe güçlendiriyor. 80 milyonun tümü bu arzu içerisinde elinden geleni fazlasıyla yapmak durumunda. Kültürün sanatın tarihin felsefenin, bilimin ekonominin bütün şekillendiricisi aslında eğitimdir. Bu manada biz çağı yakaladık cümlesi ile yetinecek durumda değiliz. Biz muasır medeniyet seviyesinin ötesine gitme zorunda olan bir ülkeyiz. Çocuklarımız bilgisayarlarla eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek durumundayız. Bu bilgisayarları geliştirenler bizim çocuklarımızdır cümlesini kurmak bizim vazifemizdir" dedi.

"Lütfen çocukların kendilerine fısıldamalarına izin verin"

Konuşmasında öğretmenlere seslenen Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerinin gelişiminde öğretmenlerin sevgi ve ilgisinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Selçuk, " Bunca umudun mimarı sizler olacaksınız. Çocuğun becerisi, gelişimi doğrudan doğruya öğretmenin ilgisiyle e coşkusuyla ortaya çıkıyor. Sizin bu ilginiz oldukça bizim çocuklarımızın çok daha fazla mesafe alacağından eminiz. Mutlu okullar mutlu öğretmenlerle ortaya çıkıyor. Sizin buradaki vazifeniz bizim açımızdan çok değerli. Bir çocuk değişirse dünya değişir diye bir söz var. Bu çocukları değiştirecek olan da yine mimarlar olarak sizlersiniz. Eğer biz iyi insan yetiştirirsek emin olun iyi doktorlar, iyi mühendisler olacaklar. Ortak payda iyi insan olmak. Bizim iyi insanlara ihtiyacımız var. Eğitimle yapmak istediğimiz şey iyi insan yetiştirmek. Severek, dinleyerek, empati kurarak çocuklarımızın kendisine yönelik düşüncelerini anlatmasına izin vererek bunu yapabiliriz. Kendimize fısıldadıklarımız her zaman çok büyük bir güce sahiptir. Lütfen çocukların kendilerine fısıldamalarına izin verin. Onların düşüncelerini değerli bulun, saygı gösterin. Çocukların doğuşta sahip oldukları özelliklere hürmet etmesin bizim için anahtar konumunda. Bizim çok yorucu bir yılımız var. İnanıyorum bunu bedenimizde hissedecek. Mum olmak kolay değil. Işık saçmak için önce yanmak gerekir.

Bizim öğretmenler olarak çocuklara karşı sorumluluğumuz kendimizin çok ötesinde bir gelecek tasavvuru içeriyor. Biz çocuklarımız kendi öz geçmişimize göre yetiştirmek istersek inanın o çocuklar kendilerine yabancılaşıyor" diye konuştu.

"İstanbul genelinde trafiğin durumunu kontrol etmek adına bütün birimlerimiz seferber"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İBB'nin okulların açılmasıyla meydana gelen trafik nedeniyle bütün birimlerin seferber olduğunu belirtti. Uysal," Yeni eğitim ve öğretim dönemimiz ülkemiz adına öğrencilerimiz adına hayırlı olsun. Biz İBB olarak başta ulaşım olmak üzere, okullar yeni açıldı. İstanbul'da trafik yoğun. Büyükşehir olarak bütün İstanbul genelinde trafiğin durumunu kontrol etmek adına bütün birimlerimiz seferber. İlk gün yoğun olacak ama devamında rahata erecek bir sisteme oturacak. Bunları takip etme sorumluluğumuz var. Özellikle Çekmeköy'de metronun hali ne olacak deniliyor. Metromuz bitti. 27 Eylül'de açılmak üzere deneme sürüşlere başlanmıştı. Bir sorun yaşandı sistemde Bu hafta sonu tekrar iki gün deneme sürüşlerimiz olacak. Ekim Başında inşallah başlasın. Metro İstanbul adına kolaylık demek. Çekmeköy Metrosu bitti. Bu okulun yapımlarından dolayı değerli hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Eğitimle geleceğimiz daha iyi daha güvenli diyorum “

Öte yandan , yaklaşık 6 yıl önce eğitimlere başlanan Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım ve çocukları tarafından yapım giderlerinin tamamı karşılanarak yaptırıldı. Okul, mimari ve çevre planlaması ile öne çıkarken

19 derslik 20 şube ile eğitim veriyor. Okulda ; 750 ilkokul; 50 anasınıfı; 4 OÇEM öğrencisi olmak üzere toplam 804 öğrenci ile 2018-2019 eğitim öğretim yılına başladı. . Okulda 3 idareci, 23 öğretmen ve 7 yardımcı personel bulunuyor.