Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıkladığı projenin benzeri Kağıthane'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacağını açıklamasının ardından gözler bu alandaki örnek projelere çevrildi. Kağıthane Belediyesi tarafından 2015 yılında uygulamaya konulan Yaşam Beceri Atölyeleri, Bakan Selçuk'un açıkladığı projenin bir benzerini oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Bakanı Selçuk, "Teneffüs saatleri artacak, ders saatleri azaltılacak. Öğleden sonra spor, tasarım ve beceri atölyeleri ile desteklenecek bir yapı kuruyoruz” dedi.Bakan Selçuk'un tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacağını açıklamasının ardından gözler bu alandaki örnek projelere çevrildi.

Kağıthane Belediyesi tarafından 2015 yılında uygulamaya konulan Yaşam Beceri Atölyeleri, Bakan Selçuk'un açıkladığı projenin bir benzerini oluşturuyor. İlçede 7 farklı merkezde bulunan Yaşam Beceri Atölyelerinde 7-18 yaş aralığındaki çocuklara alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz beceri dersleri veriliyor.

Kağıthane Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü proje kapsamında her yıl 5 bine yakın çocuk, Robot Tasarımı ve Programlama, Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri, Eğitici Drama, Mutfak, Kuran-ı Kerim, Masal Diyarı, Osmanlıca ve Müzik alanında ücretsiz ders alıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç konuyla ilgili olarak; "Çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve ardından becerilerinin gelişmesi için bu merkezleri kurduk. Ayrıca çocuklarımıza sunduğumuz bu güvenli ortamda eğlenerek sosyalleşiyorlar. Her yıl bütçemizin yüzde 25'ini eğitim yatırımlarına ayırıyoruz. Bizim için her çocuğun keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri var. Ne kadar çok yeteneği keşfedip geliştirebilirsek, gelecek o kadar güzel olur” dedi.