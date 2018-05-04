Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 Temmuz Gaziler Platformu’nun Küçükçekmece’de bulunan merkezini ziyaret etti. Burada gaziler ile bir araya gelen Bakan Yılmaz, yaklaşık yarım saat gaziler ile sohbet etti ve platform başkanı Erol Bulut’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, “15 Temmuz bu ülkenin bir kaderi, miladı oldu. İnşallah bu ruhu ömür boyu taşıyacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Birlik, beraberlik içerisinde kardeşlik ruhu ile yaşayacağız. Terör hariç herkesi kucaklamak zorundayız. Biz ayakta durmak zorundayız onun için de güçlü olmak zorundayız, bunun için de okumak zorundayız. Sayın bakanımız bugün bizi onurlandırdı platformumuzda. Bu ruhu teşkilatlarımızda yaşatacağız. Ülke bir teşkilat haline geldi. Milli duruşumuzu koruyacağız çünkü saldırılar açıktan devam ediyor ama bu ruhu yaşatacağız” dedi.

Bakan Yılmaz daha sonra 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve beraberindeki heyet ile cuma namazını kılmak için Çamlıkaltı Camii’ne geçti. Bakan Yılmaz cami çıkışında kendisini bekleyen Halkalı Büyük İlkokulu öğrencileri ile bir süre sohbet etti. Öğrenciler yapacakları etkinliğe Bakan Yılmaz’ı davet etti.