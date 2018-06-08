Milli futbolcular Kızılay için sahaya çıktı

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’nin Gençlik Kolları’nın düzenlediği ve bu yıl ilki yapılan ’Türk Kızılayı Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar, ödül maçlarını ünlü futbolcular, radyocular ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan takımlarla yaptılar. Anadolu ve Avrupa yakasındaki üniversitelerin kulüpleri arasında gerçekleşen turnuvada ilk dörde kalan takımlar, gösteri maçında ünlü isimlere karşı mücadele etti.

Gösteri maçlarında; birinci takım ile Ergün Penbe, Hakan Ünsal, Ayhan Akman, Mert Korkmaz, Faruk Atalay, Hasan Kabze’den oluşan milli karması; ikinci takım ile şarkıcı Çağatay Akman ve Halil Söyletmez’in gibi sosyal medya fenomenlerden oluşan takımıyla; üçüncü takım Afrikalı Ali, Hop Dedik Ayhan, Polat Labar gibi isimlerin yer aldığı radyocular takımı ile karşılaştı. Eski milli futbolculardan Bülent Korkmaz’da turnuvaya destek verenler arasındaydı. Maç sonunda turnuvaya katılan gençlere madalya verilirken, turnuvaya destek veren eski milli futbolculara plaket takdim edildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, ’’Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı’nın gençlik kollarından oluşan üniversitelerdeki takımlarımızdan bir futbol turnuvası düzenledik. 39 tane üniversite kulübümüzden Ramazan ayı öncesi bir kaynaşma turnuvası gerçekleştirdik. Ramazan ayı öncesi 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncülerimiz belli olmuştu. Ödül töreni daha sonraya erteledik. Ödül olarak 1’inci olan takımımız, eski milli futbolcularımızdan Hakan Ünsal ve Bülent Korkmaz’ın oluşturmuş olduğu takımla karşılaştılar. 2’nci olan takımımız Halil Söyletmez ve Çağatay Akman gibi fenomenlerle karşılaştılar. 3’üncü olan takımımız da ünlü olan radyocularımızla karşılaştılar. 4’üncü olan takımda Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı ile karşılaştılar. Ödül töreninde kupalarını takdim edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Turnuvaya katkıdan bulunan eski milli futbolcu Hakan Ünsal, ’’Kızılay’ın üniversite birimlerinin düzenlediği, genç arkadaşlarımızla birlikte finali de bizim oynadığımız ve arkadaşların kazandığı bir turnuvaydı. Bizde bu turnuvanın sonunda onlar gösteri maçı yaptık. Güzel ve zevkliydi. İşin içinde Kızılay ve genç arkadaşlarımız var, bizde dahil olup işi biraz daha güzelleştirmeye çalıştık. Bu tür organizasyonlar bizim için katılması hoş ve güzel organizasyonlar; hem Kızılay hepimizin bildiği ve destek verdiği kurum hem de diğer tarafta gençlerimiz var. Onların sahadaki heyecanına ortak olmak bizim için güzeldi’’ diye konuştu.

Turnuvaya katılan Radyocu Hop Dedik Ayhan, ’’Çok güzel bir organizasyon, Kızılay’ı tebrik etmek lazım. Radyo programlarında gençler, onların ileriye çalışmaları ve sosyal faaliyetlerinden bahsediyordum. Bana bu teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Bu akşam radyocu arkadaşlarımla beraber üniversiteli gençlerle birlikte oynayacağız. Onda daha dinamikler, bizde kendimizi test etmiş olacağız. İşin özünde Kızılay var tabii ki. Bizi buluşturdukları için Kızılay’a teşekkür ediyorum’’ dedi.

Turnuvaya destek veren İnternet fenomenlerinden Halil Söyletmez, ’’Güzel bir turnuva. Rakiplerimizi yeneceğimiz için rahat geldim. Böyle güzel turnuva içinde olmaktan dolayı çok mutluyum’’ dedi.

Turnuvada İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Takımı şampiyon olurken, 2’nci Üsküdar Üniversitesi Takımı, 3’üncü Marmara Üniversitesi Takımı, 4’üncü Biruni Üniversitesi Takımı oldu. Takımlara törenle kupa ve madalya verildi.