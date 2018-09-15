Milli grekoromenciler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

20-28 Ekim tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na Bolu Aladağ'da hazırlanan Grekoromen A Milli Güreş Takımı günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünya Şampiyonası'na 19 Eylül tarihine kadar Bolu'da devam edeceklerini belirten Teknik Direktör Salih Bora, "Ortamımız gayet güzel. Gerek iklim gerekse tesis olarak çok güzel bir yerde kamp yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, Dünya Şampiyonası'ndan madalyalar kazanmaya çalışacağız" dedi.

Bora, Dünya Şampiyonası'nın çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle 2019 yılında yapılacak olan dünya şampiyonasında olimpiyat kotaları verilecek. Olimpiyata yaklaştığımız her gün zorluk derecesi artmakta. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. Yönetimimiz de bizlere her türlü çalışma ortamını hazırlarken, bir yandan da 2019 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılması için yoğun çaba sarf ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Tahir Yılmaz'dan millilere ziyareti

Diğer yandan Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz bugün milli takım kampını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tüm milli sporcuların çalışmalarını en iyi koşullarda yapması için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Tahir Yılmaz, “Artık dünya şampiyonasına sayılı günler kaldı. Grekoromen, serbest ve kadın milli takımlarımız zorlu şampiyonaya var güçleriyle çalışıyorlar. Bizler de onlara en iyi çalışma ortamını hazırlamak için 7/24 koşturuyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın sonunda madalyalar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz” şeklinde konuştu.