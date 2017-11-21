Milli güreşçi Taha Akgül’e büyük onur

Akgül Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından belirlenen ‘Sportif Davranış’ dalında ödüle layık görüldü.

Her yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2016 yılı Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu. Haziran ayında 4 dalda belirlenen ödüllerin sahipleri açıklanmıştı. Dün gecede ödüller sahiplerini buldu. Buna göre büyük ödüle, “Sportif Davranış” dalında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, layık görüldü.

İki gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan ödül töreninde, eski Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, TMOK Başkanı Uğur Erdener, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen milli oyuncu Işıl Alben de hazır bulundu.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, yaptığı açıklamada, Fair Play Komisyonunun titiz çalışmasıyla bir süredir bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fair play, önce iyi insan olmak, iyi yarışmak, sağlıklı olmak, her işi kendi doğası içinde yapmak ve dürüst olmaktır. Rahmetli Naim Süleymanoğlu’nun da dediği gibi güzel insan olmaktır" ifadelerini kullandı.

Fair Play’in en güzel örneğini dün Naim Süleymanoğlu’nun cenaze töreninde gördüklerini aktaran Erdener, "Naim Süleymanoğlu’nun 1996 Atlanta Olimpiyatları’ndaki rakibi Valerios Leonidis, dün onun tabutunun başındaydı. Bu, sporda yaşam boyu süren bir dostluk. Fair play ödüllerine layık görülenleri kutluyorum" diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise bugüne kadar birçok ödül aldığını belirterek, “Ancak bu ödül benim için çok daha anlamlı olacak. Beni bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

TMOK 2016 Türkiye Fair Play Ödülleri’nin sahipleri şöyle:

"Sportif Davranış" dalı:

Büyük ödül: Taha Akgül

Şeref diploması: Göztepe Kulübü, Artun Talay

Kutlama mektubu: Manisa Nilüferspor Kulübü, Yasin Sülün (Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü), Kenan Bökrü (Çaycumasporlu futbolcu)

"Sportif Kariyer" dalı:

Büyük ödül: Göksel Gümüşdağ

Şeref diploması: Çağla Büyükakçay (Milli tenisçi), Işıl Alben (Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın oyuncusu)

Kutlama mektubu: Yaşar Yılmaz (Basketbol antrenörü), Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Bercis Merdanoğlu (Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı)

"Sportif Tanıtım" dalı:

Büyük ödül: A Spor televizyonu Son Sayfa programı

Şeref diploması: Cem Temel (TRT İstanbul Radyosu Müdürü), Ersin Düzen (TRT)

Kutlama mektubu: Aşkale Belediyespor Senkronize Buz Pateni Takımı, Vedat Coşkun (Spor yöneticisi), Erol Dolu (Gazeteci)

"TMOK 2016 Toplumsal Fair Play" dalı:

Halis Kapçak ve Yiğit Sakallıoğlu