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05 Haziran 2018 16:38

Milli güreşçiler U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda fırtına gibi esiyor

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde milli güreşçiler fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Milli güreşçiler U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda fırtına gibi esiyor

05 Haziran 2018 16:38


Bugün 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme maçları yapılırken güreşçilerimiz 4 siklette yarı finale yükseldi. 60 kiloda Kerem Kamal Azeri rakibi Murad Mammadov’u 5-2, 72 kiloda Cengiz Aslan Fin rakibi Toni Tapio Ojala’yı 9-0 teknik üstünlükle, 82 kiloda Burhan Akbudak Gürcü rakibi Gela Bolkvadze’yi 6-2, 97 kiloda Süleyman Erbay İsviçre’li rakibi Damran Von Euw’u 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Kerem Kemal Romen Teador Horatau ile, Cengiz Arslan Etmeni Arman Baghdasaryan ile, Burhan Akbulak Ukrayna’dan Yaroslav Filchakov ile Süleyman Erbay da Rus Aleksandr Golovin ile karşılaşacak. Yarı final maçları saat 17.00’de yapılacak olan açılış seromonisinden sonra yapılacak.


Ayrıca bu akşam dün yapılan eleme karşılaşmalarının finalleri de yapılacak. 55 kiloda Ekrem Öztürk Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia ile, 130 kiloda Osman Yıldırım Gürcü Zwiadi Pataridze ile altın madalya mücadelesi verecek. 77 kiloda Fatih Cengiz ise Litvanya’dan Paulis Galkinas ile bronz maçına çıkacak.




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