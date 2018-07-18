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18 Temmuz 2018 15:43

Milli gururlarımızın rotası dünya şampiyonluğu

Esenyurt Belediyesi’nin lisanslı milli kick boks sporcuları, Slovakya’da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası ile İtalya’da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası ‘nda Türkiye’yi temsil edecek.

Milli gururlarımızın rotası dünya şampiyonluğu

18 Temmuz 2018 15:43


Milli sporcular Özkan Toprak, Mehmet Güler, Nehir Kaya ve Cansu Öztürk, şampiyonalar öncesi Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’yi makamında ziyaret ettiler. Başkan Alatepe de sporculara başarılar dileyerek her zaman spor ve sporcunun yanında olduğunu söyledi. Türkiye’nin gururu sporcularımız Başkan Ali Murat Alatepe’ye kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken “Esenyurt Belediyesi’nin bize sağladığı imkanlarla kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Hedefimiz, Slovakya’da ve İtalya’da şampiyon olarak Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek ” dediler. Sporculardan Mehmet Güler, Kasım ayında Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, Özkan Toprak ise İtalya’da Eylül ayında yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.


Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de ilçede 100 bin lisanslı sporcuları bulunduğunu belirterek “ Bu bir dünya rekoru. Bu sporcularımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu sporcuların arasında çok sayıda milli sporcumuz var. Sporcularımız çeşitli branşlarda ülkemize şampiyonluklar ve madalyalar kazandırmaya devam ediyorlar. Bizim amacımız ilçemizden çeşitli branşlarda madalya sayısını arttırmak ve dünya, olimpiyat şampiyonları çıkarmak” dedi.


Esenyurt Belediyesi’nin lisanslı sporcularından Özkan Toprak 3 kez Türkiye kick boks şampiyonluğu, 2017 dünya üçüncülüğü ve Avrupa üçüncülüğü ünvanlarına sahip, Mehmet Güler ise 3 kez Türkiye şampiyonu ve 2015 Avrupa üçüncüsü,2016 yılında da dünya ikincisi oldu. Nehir Kaya 2 kez Türkiye şampiyonu olurken Cansu Öztürk de Türkiye ikincisi oldu.




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