‘Milli Savunma Bakanlığı'nın adı Harbiye Bakanlığı olsun' önerisi

Türkiye'nin özellikle son dönemlerde sıçrama yaptığı savunma alanıyla ilgili isim değişikliği önerisi geldi. Araştırmacı-Yazar Elvan Küçük, Milli Savunma Bakanlığı'nın adının Türkiye'nin geldiği son noktayı tam olarak anlatmadığı gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti. Sesini sosyal medyada paylaştığı mesajla duyurmaya çalışan Küçük, Milli Savunma Bakanlığı yerine 'Harbiye Bakanlığı' isminin daha uygun olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın adının değiştirilmesini istediğini dile getiren emekli subay aynı zamanda da Araştırmacı ve Yazar olan Elvan Küçük,bakanlığının mevcut isminin yanlış olduğunu düşündüğünü aktardı. Savunmanın harp türleri içerisinde, sadece bir tanesi olduğunu ve bu yüzden Savunma Bakanlığı'nın adının değişmesini istediğini söyleyen Küçük, son zamanlarda sosyal medya hesaplarında paylaşmış olduğu yazılarıyla dikkat çekti.

“Harbiye istenmezse ‘Savaşa Hazırlık Bakanlığı' da olabilir”

Küçük, “Milli Savunma Bakanlığının isminin yanlış olduğunu düşüncesindeyim. Çünkü harp türleri içinde, savunma sadece bir tanesi. Taarruz da bir harp türüdür, savunma harp türüdür, geri çekilme harp türüdür. Ordular, silahlı kuvvetler hangisi o ülkenin o an için stratejik durumuna uygunsa onu tercih ederler, onu uygularlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Osmanlı'dan sonra Müdafaa-i Milliye Vekaleti kurtuluş savaşı sırasında kurulması yani Savunma Bakanlığı'nın Osmanlıca ismi ile ve daha sonra onun isminin 1945 yılında Savunma Bakanlığı'na çevrilmesi ile biz hala devam ediyoruz. Şu anda dünyada gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin hala savunma ismini kullanması bence yanlış. Türkiye zaten savunma sistemini değiştirdi. Bu konu ile ilgili dünyaya verdiği mesajlar açık ve net olarak söyleniyor. Tehdit ülkemize karşı nereden geliyorsa, o tehdidin geldiği yerde bertaraf edilmesi ile ilgili uygulanan bir icraat var. Benim teklifim bunun artık bütün dünyada ilanının istenmesi. Osmanlı kelimesi olmasından dolayı Harbiye istenmezse adı Savaşa Hazırlık Bakanlığı olabilir o bile Harbiye Nezareti ifadesini tam karşılamıyor” diye konuştu.

Elvan Küçük'ün sosyal medya hesabında 'Harbiye Bakanlığı' başlığıyla paylaştığı yazısı:

"Milli Savunma Bakanlığının adı Osmanlı'da olduğu gibi Harbiye Bakanlığı olmalıdır. Savunma ile taarruz edene cevap veremezsin. Hep savunmada kalmak güçsüz, basiretsiz, edilgen devletlere yakışır. Türkiye'ye yanlış yapmak değil, yapmayı aklından geçirenin artık iki kere düşünmesi lazım. Savunma Bakanlığı adının değiştirilmesi bile savunmanın harpte tek alternatif olmadığının ilanıdır."