Bahriyeliler için Deniz Harp Okulu’nda yapılan törene Deniz harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, okul komutanları ile veliler katıldı.

Bahriyeliler için Deniz Harp Okulu’nda tören yapıldı.

Açık deniz eğitimi alacak öğrenciler için Tuzla’da bulunan Deniz Harp Okulu’nda yapılan törene Deniz harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, okul komutanları ile veliler katıldı.

3 ülkeden 18 misafir öğrenci

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri kapsamında açık deniz eğitimine 152 Türk öğrenci katılırken Azerbaycan, Romanya ve Tunus’dan da 18 misafir öğrenci katıldı. Öğrenciler tören yürüyüşü yaparak okul komutanları ile ailelerini selamladılar. Törenin ardında harp okulu öğrencileri TCG Sancaktar isimli askeri gemiye binerek yola çıktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Deniz harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, “Karşınızda gördüğünüz bu genç bahriyeliler, zorlu bir eğitim öğretim dönemini başarı ile tamamlayarak deniz subayı olmaya bir adım daha yaklaşmışlardır, şimdi de onları donanmada alacakları görevlere hazırlamak, uluslararası ortamda temsil yeteneklerini geliştirmek, değişik kültürler arasında mukayese imkanı sağlamak, bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla; donanmamızın en yeni gemisi TCG Sancaktar ile, Akdeniz’de ve Cebelitarık Boğazı aşılarak Atlas Okyanusu’nda sırasıyla Catania İtalya, Lizbon Portekiz, Palma de Mallorca İspanya, Toulon Fransa ve Aksaz Muğla limanlarını kapsayacak şekilde 30 gün süreyle açık deniz eğitimine uğurluyoruz. Sevgili bahriyeliler açık deniz eğitimleri süresince taktik manevralar, seyir, yangın - yara savunma, makine ve gemicilik eğitimlerini kapsayan meşakkatli bir eğitime tabi tutulacak, eğitim ve öğretim dönemi boyunca edindiğiniz teorik bilgileri uygulama imkanı bulacaksınız” dedi.

Donanmanın en yenisi TCG Sancaktar ile yola çıktılar

Deniz harp Okulu Komutanı Tuğamiral Koçer, “Bahriyeliler 2017 yılında deniz kuvvetlerinin en yeni gemisi TCG ile icra edeceğiniz açık deniz eğitimini bu yıl 2018’in en yeni gemisinin size verilmesi size verilen önemin en önemli göstergesidir. Biraz sonra uğurlayacağımız evlatlarımız, genç yaşlarında Türk Bayrağı’nı Akdeniz ve Atlas Okyanusu’nda dalgalandırmanın haklı gururunu yaşarken sizlerle beraber bizler de onları özleyecek, ancak onları merak etmeyeceğiz zira öğrencilerimizin sorumluluğunu taşıyacak” şeklinde konuştu.

Tuğamiral Koçer sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl açık deniz eğitimimize iştirak eden Azerbaycan, Romanya ve Tunus Deniz Harp Okulu öğrencilerini de aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Uğurlama törenimize iştirakinizden dolayı hepinize teşekkür eder, başarılı bir eğitim ve iyi seyirler dilerim. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, rüzgarlarınız kolayınıza, bahtınız ve yolunuz açık olsun."