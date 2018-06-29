Milli silah üreticisine yatırım talebi yağıyor

Ş. hisselerinin yüzde 20’lik kısmını 100 milyon dolar karşılığında yabancı yatırımcılara açtı. Dünya genelinde 33 farklı firma şimdiden şirkete yatırım yapmaya talip oldu.

Geçtiğimiz aylarda Silahlı İnsansız Deniz Aracı Wattozz projesinin tanıtımını gerçekleştiren ve kolluk kuvvetlerinin kullanımına sunmak üzere ürettiği enerji silahının dünya lansmanına hazırlanan Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerinin yüzde 20’lik kısmını 100 milyon dolar karşılığında yabancı yatırımcılara açtı.

Uluslararası Yatırım Platformu Mergermarket’te yer alan habere göre; yatırımcılarla görüşmeler geçtiğimiz hafta başladı. Şimdiye kadar dünya genelinde 33 farklı firma Albayraklar Savunma A.Ş.’ye yatırım yapmaya talip oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Grup CEO’su Sertan Ayçiçek, üretilen silahla alakalı yurt dışındaki emniyet teşkilatlarıyla görüşmelerinin gizlilikle sürdüğünü söyledi.

“Yatırımcılardan gelen meblağı yeni savunma sanayi projelerinde kullanacağız”

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ise 2020 yılında şirketi halka arz etmeyi planladıklarını ancak detaylar hakkında konuşmanın erken olduğunu ifade ederek yabancı yatırımcılardan gelen meblağın yeni savunma sanayi projelerinde kullanılacağını söyledi. Mergermarket’in haberinde; Albayraklar Grubun başta Trabzon olmak üzere Sırbistan ve Belgrad’da otel projelerine başlayacağı bilgisine de yer verildi. Şirket, 2019’da 200 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.

1960 yılında kurulan Albayraklar Şirketler Grubunun ana faaliyet konularının arasında inşaat, kent temizliği ve katı atık yönetimi, turizm, filo araç kiralama, personel taşımacılığı ve akaryakıt hizmetleri bulunuyor. Grubun inşaat şirketi ise yakın zamanda İstanbul Beykoz’da sahip olduğu 400 dönüm araziye villa sitesi kurmayı planlıyor.