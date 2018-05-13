Milli taekwondocular Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olurken, genel sıralamada ise ikinci sırayı elde etti.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen ve 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye’yi 13’ü kadın 9’u erkek toplam 22 sporcu temsil etti. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonada kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, altın madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız gümüş madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Sude Bulut ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçların ardından kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye’yi İngiltere takip ederken Rusya üçüncü sırayı aldı. Genel sıralamada ise Rusya ilk sırayı alırken Türkiye ikinci, İngiltere ise üçüncü oldu.

Başkan Şahin: "Gücümüzü gösterdik"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin gücünü gösterdiklerini söyledi. Başkan Şahin, “3’ü altın olmak üzere 9 madalya ile şampiyonayı tamamladık. Avrupa’nın en iyi sporcularının yarıştığı bir alanda 16 sıkletin 7’sinde final müsabakasına çıkarken toplam 9 sıklette madalya kazandık. Kadınlarda Avrupa’nın en iyi takımı olduk. Ufak nüanslarla altın madalya sayımızı arttırma şansımızı kaçırdık. Rusya’da ülkemizin gücünü bir kez daha gösterdik. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na emin adımlarla ilerliyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Madalyalarımızı ülkemize armağan ediyoruz. Türk taekwondosu başarılarına devam ediyor ve devam edecek” ifadelerini kullandı.