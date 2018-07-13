Bu kapsamda Türkiye’nin 7 bölgesinde 10 binden fazla çiftçiye akıllı tarım uygulamalarını anlatılacak. Milli tarım hedefine ulaşmak için tarım teknolojilerini çiftçilere ulaştırmak gerektiğini belirten Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "Hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir tarım sistemi için güncel teknolojileri uygulamak zorundayız. Artık ‘tarım 4.0’ zamanı” diye konuştu.

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabeti artırma hedefiyle ‘Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda’ projesini başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre proje kapsamında hazırlanan özel tır ile 19 şehirde 30 ilçeye gidilerek akıllı tarım uzmanlarının çiftçilerle biraraya gelmesi sağlanacak. Akıllı tarım uygulamalarının ve geleceğin tarım teknolojilerinin gösterileceği tır ile toplam 5 bin 200 kilometre yol yapılarak 10 binden fazla çiftçiye ulaşması planlanan projeye çocuklar da dahil edilecek ve çeşitli atölyeler düzenlenerek çocukların tarımla ilişki kurması sağlanacak.

16 Temmuz Pazar günü Sakarya’da Geyveli çiftçilerle buluşacak olan akıllı tarım tırı, 17-18-19 Temmuz’da Bursa’da olacak ve ardından Ege Bölgesi’ne geçecek. Çiftlik simülasyonu, drone kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makinaları, iyi tarım uygulamaları eğitimi gibi içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek ve etkinlik sonrası Akıllı Çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtılacak.

‘Tarım 4.0 zamanı’

Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, konuyla ilgili olarak “Ar-Ge yatırımlarımız kapsamında üniversitelerimizle iş birliklerine ağırlık veriyoruz. Ankara Üniversitesi’nin ardından Gebze Teknik Üniversitesi ile de iş birliği yaptık. OYAK’ın Ar-Ge stratejileri ve teşvikleriyle tarımsal girdinin her alanında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye odaklandık. Bu kapsamda dışa bağımlılığın azaldığı, iç talebi kendi kendimize karşıladığımız, çiftçimizin güçlendiği bir ülke hayalimiz var. Zira vatanımızın bereketli topraklarına ve bu toprakları süren çiftçilerimize inanıyor, hayallerin de ancak çalışarak gerçeğe dönüşeceğini biliyoruz” dedi.

Bir yandan Ar-Ge merkezinde mühendislerinin yeni ürünler geliştirmek için çalıştığını, bir yandan da saha ekibinin üreticilerin güncel tarım uygulamalarına hakim olması için uğraştığını belirten Ortakçıer, “Şimdi de, 62 yıldır süren çabasıyla sektörün yerli lideri konumundaki Hektaş olarak üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyor, çiftçilerimizin tarım teknolojileriyle ilişki kurmasını sağlamak ve onları donatmak amacıyla yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milli tarım hedefine ulaşmak için tarım teknolojilerini çiftçilere ulaştırmalıyız”

Milli tarım hedefine ulaşmak için tarım teknolojilerini çiftçilere ulaştırmak gerektiğini belirten Ortakçıer, “Bir OYAK Grubu şirketi olarak yenilikçilik bizim en önemli özelliğimiz. Grubumuzun günceli takip eden stratejileri doğrultusunda, tarım alanında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. İstikrarlı bir üretim için teknolojiyi kullanmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçirmek gerekiyor. Hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir tarım sistemi için güncel teknolojileri uygulamak zorundayız. Artık ‘tarım 4.0’ zamanı” diye konuştu.