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04 Aralık 2017 09:58

Milli tenisçiler öğrencilerle buluştu

Biltes Koleji’nin öğrencileri için düzenlediği masa tenisi turnuvasında Masa Tenisi Milli Takım Oyuncuları İbrahim Gündüz ve Ziver Gündüz de katıldı.

Milli tenisçiler öğrencilerle buluştu

04 Aralık 2017 09:58


Biltes Koleji tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasının final maçı, Sadabat Kampüsü’nde gerçekleştirdi. Öğrenciler ve velilerin katıldığı karşılaşmanın bitiminde Türkiye Masa Tenisi Milli Takım oyuncuları olan İbrahim Gündüz ve Ziver Gündüz de gösteri maçı yaparak kendilerini örnek alacak olan öğrencilere renkli dakikalar yaşattı. Gösteri maçını hayranlıkla izleyen gençlere tavsiyelerde bulunan Gündüz kardeşler, “Masa tenisi hem fiziksel hem de zihinsel gelişim için çok önemli bir spor dalı. Bu alanda yapmış olduğunuz ilerleme size çok şey katacaktır. Başarılarınızın devamını dileriz” dedi.




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