İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli ve yerli uygulamalara Turkcell Fiber desteği

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na Turkcell bir destek daha verdiğini duyurdu.

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na Turkcell bir destek daha verdiğini duyurdu. Buna göre Turkcell Fiber internetle tüm cihazlardan BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox uygulamalarına girildiğinde adil kullanım kotasından düşmeyecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele seferberliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yenilik ile Turkcell Fiber müşterileri kullandıkları tarife ne olursa olsun, dijital uygulamalar BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox'ı internetinden yemeyecek şekilde kullanabilecek. Bu uygulamalarda yapılacak internet kullanımı kotalarından düşmeyecek.



Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell Fiber'in bu yenilikle müşteriler tercih ettikleri cihazdan dilediğince BiP'le mesajlaşıp, fizy ile müzik dinleyecek veya TV+'la televizyon izleyecek. Turkcell Fiber müşterileri aynı zamanda kota derdine düşmeden, dijital yayın platformu Dergilik'ten gazete ve dergilerini okuyacak, evde geçen tüm bu keyifli anıları lifebox'a yükleyebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.