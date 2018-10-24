Milli ve yerli uygulamalara Turkcell Fiber desteği

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na Turkcell bir destek daha verdiğini duyurdu. Buna göre Turkcell Fiber internetle tüm cihazlardan BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox uygulamalarına girildiğinde adil kullanım kotasından düşmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele seferberliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yenilik ile Turkcell Fiber müşterileri kullandıkları tarife ne olursa olsun, dijital uygulamalar BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox'ı internetinden yemeyecek şekilde kullanabilecek. Bu uygulamalarda yapılacak internet kullanımı kotalarından düşmeyecek.

Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell Fiber'in bu yenilikle müşteriler tercih ettikleri cihazdan dilediğince BiP'le mesajlaşıp, fizy ile müzik dinleyecek veya TV+'la televizyon izleyecek. Turkcell Fiber müşterileri aynı zamanda kota derdine düşmeden, dijital yayın platformu Dergilik'ten gazete ve dergilerini okuyacak, evde geçen tüm bu keyifli anıları lifebox'a yükleyebilecek.