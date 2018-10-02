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Milliler, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

Japonya’da devam eden 18.

Japonya'da devam eden 18. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Milliler, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.


Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı.



Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center


Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Tadayoshi Asai (Japonya)


Türkiye: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Hande, Ebrar, Derya)


Bulgaristan: G.Dimitrova, N.Dimitrova, Paskova, Ruseva, Karakasheva, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Monova)


Setler: 25-17, 25-23, 25-12


Süre: 1 saat 17 dakika (22, 33, 22)

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