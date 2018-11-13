Milliler hazırlıklarını sürdürdü

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği EuroBasket 2019'a katılma hakkı elde etmek için B Grubu'nda 17 Kasım'da deplasmanda Polonya ve 21 Kasım'da Kayseri'de Belarus ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını bugün İstanbul'da yaptığı idmanla sürdürdü. Perşembe gününe kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan milliler, 16 Kasım Cuma günü ise Polonya'ya gidecek.