Milliler İspanya sınavında

Tek Erkeklerde İbrahim Gündüz, 4. eleme grubunda Kazak Zholudev ve Nijeryalı Omotayo ile, Talha Yiğenler ise 14. grupta Alman Dennis Klein, İspanyol Javier Soria ve Japon Kaii Yoshida ile mücadele edecek. Tek Bayanlarda ise Sibel Altınkaya 9. grupta Portekizli Leila Oliveira ve isviçreli Celine Reust ile karşılaşacak. Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz ayrıca İspanya Açık 21 yaş altı turnuvasında da mücadele edecekler.

Teklerde eleme grubu müsabakalarının tamamlanmasının ardından erkeklerde ve bayanlarda çift maçlarına geçilecek.

İspanya Açık Turnuvası 26 Kasım Pazar günü oynanacak finallerle sona erecek.