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06 Temmuz 2017 10:28

Milliler madalyayı garantiledi

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da devam eden Yıldız ve Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda milliler madalyayı garantiledi.

Milliler madalyayı garantiledi

06 Temmuz 2017 10:28


Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Boks Milli Takımı, Bulgaristan’da devam eden Avrupa Şampiyonası’nda gençlerde 5 isimle madalyayı garantilerken, yıldızlarda da yoluna 9 boksörle devam ediyor.


Başkent Sofya’da devam eden organizasyonda dün oynanan maçların ardından genç milliler, 57 kg’da Havvanur En, 60 kg’da Çağla Aluç, 64 kg’da Canser Oltu, 69 kg’da Ayşegül Sağır, 81 kg’da Makbule Uysal rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.


Yıldız takımda ise 9 boksörün önümüzdeki günlerde madalya için ringe çıkacağı organizasyon 10 Temmuz’daki final müsabakalarının ardından sona erecek.




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