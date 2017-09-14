Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 16:49

Milliler masada 3’te 3 yaptı

Lüksemburg’da devam eden Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası Erkekler Avrupa 1.

Milliler masada 3’te 3 yaptı

14 Eylül 2017 16:49

Ligi’nin ikinci gününde A Erkek Milli Takımı grubundaki üçüncü maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ederek F grubunu yenilgisiz lider olarak tamamladı.


Milliler İsviçre ve Çekya galibiyetlerinin ardından grubundaki üçüncü maçında Bulgaristan’ı set vermeden 3-0 mağlup etti. Ahmet Li, Alexandrov’u 3-0, İbrahim Gündüz, Krastev’i 3-1, Talha Yiğenler ise Kodjabashev’i 3-2’lik setlerle mağlup edince, ay-yıldızlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.


Öte yandan Avrupa Şampiyonası Bayanlar Avrupa 1. Ligi G Grubu’nda mücadele eden A Bayan Milli Takımı grubundaki ikinci maçında Galler’i 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Özge Yılmaz, Carey’e, Ece Haraç ise Hursey’e 3-2 kaybederken, Melek Hu, Thomas ve Carey’i 3-0’lık setlerle yenerek eşitliği sağladı. Son maçta Özge Yılmaz, Thomas’ı 3-2 mağlup edince, Milliler karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç