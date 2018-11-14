Milliler taktik çalıştı

Grup'ta cumartesi günü İsveç ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Enes Ünal ve Mahmut Tekdemir katılmadı.

A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu nezaretinde bu akşam saat 18.30'da gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı. Hasan Ali Kaldırım ve bugün öğleden sonra kampa dahil olan Kenan Karaman takımla birlikte çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ile kasık ve belindeki problem nedeniyle tedavi olan Enes Ünal ise antrenmana katılmadı.

A Milliler, cuma günü Konya'ya yapacakları yolculuk öncesi, yarın aynı yer ve saatte İstanbul'daki son çalışmasını yapacak. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.