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31 Mayıs 2018 22:15

Milliler Tunus maçına hazır

A Milli Takım, yarın Cenevre’de Tunus ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Milliler Tunus maçına hazır

31 Mayıs 2018 22:15


A Milli Takım, yarın İsviçre’nin Cenevre kentinde Tunus ile oynayacağı özel maç öncesindeki son idmanını UEFA merkezinin karşısında yer alan Colovray Stadyumu’nda yaptı. 2008 Avrupa Şampiyonası esnasında da A Milli Takım’ın antrenmanlar için kullandığı tesiste gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, daha sonra pas ve taktik çalışma yapıldı.


Bu arada, antrenmanı TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve UEFA Teknik Başdanışmanı Ioan Lupescu da izledi.


Yarın Cenevre Stadyumu’nda oynanacak Tunus - Türkiye karşılaşması, TSİ 21.15’te başlayacak.




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