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28 Temmuz 2018 22:53

Millilerden 6 madalya

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Millilerden 6 madalya

28 Temmuz 2018 22:53

Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası’nın 2. gününde milliler, 1 altın ve 5 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.


Erkekler 57 kiloda Süleyman Atlı, Ukraynalı rakibi Taras Markovych’i 10-6, 86 kiloda Fatih Erdin Rus Omar Ziantdinov’u 12-2, 97 kiloda Fatih Yaşarlı Ukrayna’dan Valeri Andriitsev’i 1-1 sona eren maçın ardından puan avantajı ile yenerek bronz madalya kazandı.


Kadınlarda ise 55 kiloda Nurufe Duman Tunuslu rakibi Siwar Bousetta’yı tuşla yenerek bronz madalya kazanan diğer isim oldu. 72 kiloda Beste Altuğ ise Hintli rakibi Rajni Rajni’yi 4-3 mağlup ederek tek altın madalyayı kazanan isim oldu. Aynı kiloda Neslihan Ulusoy bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Türkiye, Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası’nın 2. gününü 1 altın 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlamış oldu.




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