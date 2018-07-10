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10 Temmuz 2018 19:33

Milos Jojic Başakşehir’de

Başakşehir Kulübü, Bundesliga’dan Sırp futbolcu Milos Jojic’i kadrosuna dahil etti.

Milos Jojic Başakşehir’de

10 Temmuz 2018 19:33


İstanbul Başakşehir Kulübü, Bundesliga’dan Sırp futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga’da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund’da da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, yarın sabah Salzburg’daki kampımıza dahil olacak. Milos Jojic’e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.




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