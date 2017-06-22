Arif Okudum’un Fatih Belediyesi Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi’ne yaptığı başvuruyla hayata geçirilen Disksiz Bilgisayar Sistemleri Projesi (DİSKNET) ile tek bir server üzerinden yüzlerce bilgisayar yönetilebilecek. TÜBİTAK Marmara Teknokent Enstitüsü ile yürürlüğe giren milyon dolarlık proje kapsamında Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı disksiz bilgisayarlarla donatılacak.

Fatih Belediyesi tarafından girişimcilerin önünü açan, Fatih Belediyesi Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi (YEPGEM) ilk meyvelerini vermeye başladı. Disksiz Bilgisayar Sistemleri Projesi ile merkeze başvuran girişimci Dr. Arif Okudum’un projesini TÜBİTAK Marmara Teknokent Enstitüsü’ne sunan YEPGEM, milyon dolarlık projeyi hayata geçirmeyi sağladı. Fatih Belediye hizmet binası avlusunda düzenlenen törende Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, TÜBİTAK Marmara Teknokent Enstitüsü, Disksiz Bilgisayar Sistemleri Projesi’ni (DİSKNET) hayata geçiren Arif Okudum ile ortaklık projesine imza attı.

Disksiz Bilgisayar Sistemleri Projesi ile servera bağlı olan bilgisayarların harddisk olmadan çalışmasına olanak sağlayarak veri güvenliği arttırmış bir yazılım olan sistem sayesinde, tüm bilgisayarlar tek bir bilgisayar üzerinden güvenli bir şekilde yönetebilecek. Aynı zamanda veri güvenliği de tek bir merkezden yönetilerek virüs bulaşma gibi olumsuz durumların önüne geçilerek, büyük bir maliyet kaybı ve veri kaybından gibi olumsuzlukların önüne geçilecek. Milyon dolarlık proje kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı disksiz bilgisayarlarla donatılacak. Daha sonra ise Sağlık Bakanlığı da projeden faydalanarak disksiz bilgisayar kullanımına geçecek.

“Bir tek serverla binlerce bilgisayarı çalıştırabiliyorsunuz”

Projenin öneminden bahseden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi’nin (YEPGEM) çalışmaları doğrultusunda yapılan çalışmaların önemli adımlarından, sonuçlarından bir tanesi. YEPGEM’de temel hedefimiz girişimcilerin düşüncelerini, projelerini hayata geçirmeleri sürecini onlarla beraber yönetmek, onlarla beraber yardımcı olmak. Bu süreci onlar açısından kolaylaştırmaktır. Bu projenin temeli; oluşturulan bir tek Serverla binlerce bilgisayarı çalıştırabiliyorsunuz. Bu bize neyi kazandırır, ülkeye neyi kazandırır; bir defa her bir bilgisayarda harddisk var, ama bu sistemde harddisk olmasına gerek yok. Bir server yetiyor. Bir defa bilgisayar başına harddisk olarak 50 dolar tasarruf ediyorsunuz. Ayrıca bilgi güvenliği açısından son derece önemli. Çünkü; burada bilgisayarlar bağımsız değil, servere bağlı olarak çalışıyorlar. Çok daha hızlı netice alabiliyorsunuz. Ülke açısından son derece önemli bir proje” diye konuştu.

“Veri güvenliğini sağlayan ve veri kaybını ortandan kaldıran bir sistem”

Projeyi tasarlayan Dr. Arif Okudum ise, “Projemiz; bilgisayarlarda bulunan disklerin tamamen ortadan kaldırılarak, hiçbir ek donanım vermeden tamamen disksiz bir şekilde çalışmasını, bunun tek bir noktadan çalışmasına olanak sağlayan bir sistem. Biz bunu tek bir işletim sistemini sunucuya koyarak ve verileri tek bir noktadan kontrol ederek tüm sistemi yönetmiş oluyoruz. Bu bize neyi sağlıyor; disk masraflarını ve yüksek maliyetlerde olan virüs programlarının maliyetlerini ortadan kaldırıyor. Tek bir işletim sistemi olacağı için yönetimi de çok basit oluyor. Veri güvenliğini sağlayan ve veri kaybını ortandan kaldıran bir sistem” şeklinde konuştu.