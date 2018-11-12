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Milyon dolarlık vurgun kameralarda

İkitelli’de bulunan bitkisel saç ve cilt ürünleri yapan tüm Türkiye’de eczanelerde satışı olan firmaya hırsız girdi.

İkitelli'de bulunan bitkisel saç ve cilt ürünleri yapan tüm Türkiye'de eczanelerde satışı olan firmaya hırsız girdi. Maddi zararın yanı sıra önemli belge ve içerisinde firma bilgileri olan bilgisayar ve tabletleri çalan hırsızlar her yerde aranıyor.


Olay, 5 Kasım Pazartesi gecesi saat 02:00 sıralarında İkitelli'de Mehmet Akif Mahallesi Oğuz sokakta bulunan Zigavus firmasında meydana geldi. Sabah saat 05:00' e kadar soygunu devam ettiren hırsızlar içeride yaklaşık 3 saat kaldı. Soyguna başlamadan önce güvenlik kameralarını ve polise sinyal gönderen alarm sistemini devre dışı bırakıp, yan binanın çatısına çıkarak firmanın penceresinin kilidini açıp içeri girdiler.


“Kamera kayıt kutusunu kesmişler”


Firmaya yan binanın çatısına çıkarak girdiklerini söyleyen Zigavus İstanbul Bölge Müdürü Hasan Uygun, “Önce çelik kasayı fiziksel güç kullanarak açmışlar ve içerisinde ki değerli evrakları, çekleri almışlar. Her kata ayrı ayrı uğrayıp çalışanlarımızın bilgisayarlarını, tabletlerini ve değerli eşyalarını almışlar. En sonda zemin katında ki kamera kayıtlarının bulunduğu iki kilitli kapıdan ancak girilerek ulaşılabilen kamera kayıt kutusunu komple duvardan söküp alttaki kablolarını kesip alıp götürmüşler. Maalesef bütün her yeri de herhalde manivela gibi bir çelik alet ile açmışlar her yeri harap etmişler. Kendilerinin yakalanmasını engelleyecek tedbirleri de almışlar” dedi.

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