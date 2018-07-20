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20 Temmuz 2018 15:27

Mimar Sinan “Kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Camii’nde anıldı

Mimarlık tarihinde önemli bir yeri olan ve eserleriyle birçok mimara ilham kaynağı olan Mimar Sinan, vefatının 430’uncu yıl dönümünde “Kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Camii avlusunda düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Mimar Sinan “Kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Camii’nde anıldı

20 Temmuz 2018 15:27

Etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Medeniyetimizin gururu Mimar Sinan, Osmanlı coğrafyasında sayısız eserler inşa eden müstesna tarihi şahsiyetlerimizden biridir” dedi.


Fatih Belediyesi, dünyanın en önemli mimarları arasında yer alan ve eserleriyle iz bırakan Mimar Sinan’ı vefatının 430’uncu yıl dönümünde “Kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Camii avlusunda düzenlediği etkinliklerle andı. Etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eserleriyle birçok mimara ilham kaynağı olan Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden Süleymaniye Camii avlusunda cuma namazı sonrası gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı. Başkan Suver’in vatandaşlara ikramda bulunduğu etkinlikte etli pilav almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca mehter takımının mini konseri de vatandaşların beğenisini kazandı.


“Sayısız eserler inşa eden müstesna tarihi şahsiyetlerimizden biridir”


Mimar Sinan’ın hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “Mimar Sinan’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük milletler medeniyet kuran milletlerdir. Hamd olsun bu milletlerden biri de bizim milletimizdir. İşte karşımızda duruyor muhteşem Süleymaniye, devasa ve muhteşem bir eser. Böyle eserleri inşa edebilmek için şüphesiz medeniyet yolunda epeyi bir adımlar atmak lazım ve bu eserleri inşa edecek büyük sanatçılar, ustalar, mimarlar yetiştirmek lazım. İşte bizim medeniyetimizin gururu Mimar Sinan, bu eser ve bunun gibi Osmanlı coğrafyasında sayısız eserler inşa eden müstesna tarihi şahsiyetlerimizden biridir” dedi.




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