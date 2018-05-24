Mimar Sinan’ın eseri Davutağa Camii’nin restorasyonu tamamlandı

Tarihi cammi yarın Cuma Namazı ile ibadete açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’un tarihi ve kültürel hazinelerine sahip çıkmaya, onları bakım ve onarımlarını, restorasyonlarını yaparak İstanbul’un tarihi dokusu içinde yaşatmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu anlamda yaptığı çalışmaların sonuncusu Eyüp-Nişanca’daki, Mimar Sinan eserlerinden Davutağa Camii. Kurul onaylı projesine uygun olarak Caminin Restorasyonu tamamlandı, halıları serildi. Cami 25 Mayıs Cuma Günü, Cuma Namazı ile birlikte ibadete açılıyor.

Cami hakkında

Cami Eyüp Nişanca’sında Davut Ağa Caddesi üzerindedir. 7.70 metre x 7.75 metre ölçülerinde kare formundaki mescit, bir avlu ortasında olup son cemaat yeri ahşap, asıl ibadet alanı yığma taş ve kiremitli ahşap çatı ile örtülmüştür. 19’uncu yüzyılın sonlarında son cemaat yerinin dış yüzü ahşapla kaplanmıştır. Eski ahşap direkleri kaplamanın altında duruyor. Mescidin zaman zaman geçirdiği onarımlarla asıl mimari karakterini yitirdiği görülüyor. Fakat Mimar Sinan’ın yaptığı plan düzeni bozulmadan günümüze gelmiştir. İnşaat 926/1554’te tamamlanmıştır. Aynı yıl ölen Davud Ağa, mescidin minaresinin önünde yer alan haziresine gömülmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Yapı İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar ise şöyle;

Harim ve Kadınlar Mahfili

Yapı duvarlarında bulunan tüm çimento harçlı sıvaların raspası yapıldı. Muhdes (sonradan yapılan) sıvalar söküldü. Cami beden duvarlarında çürütme-tümlemeler yapıldı. Çürümüş durumda olan çatı karkası sökülerek yenilendi.Çatı merteklerinin arasına taşyünü ile yalıtım yapıldı. Yapı beden duvarları içindeki ahşap hatıllar özgün cins ve boyuttaki malzemelerle değiştirildi. Tavan kaplamaları ve Kadınlar Mahfilinin tüm kaplamaları yenilendi. Mahfile çıkan merdiven sökülerek yeniden yapıldı.Korkuluk ve küpeşteler, dışlıklar ve içlikler yenilendi. Minber yeniden yapıldı. Beden duvarları dış kısımlarında derz uygulaması yapıldı, iç kısımlarda Horasan Sıva ve nefaset sıva uygulaması yapıldı. Zeminde şeşhane tuğlalarının üzerine çakılarak ahşap döşeme kaplaması yapıldı. Ahşap süpürgelik uygulaması yapıldı.Özgün pencere kepenki korunarak onarımı yapıldı. Diğer pencere kepenkleri mevcut olana uygun olarak yeniden yapıldı. Kanatlı pencerelerin ve kapıların tamamı yeniden yapıldı. Lokma demir korkulukların onarımları yapılarak üzerindeki boya katmanı temizlendi.Kadınlar mahfili alt kısmına ve pencere iç tavanlarına çıtakari tavanlar yapıldı. Boyaları ve altın varakları tamamlandı.

Son cemaat yeri ve giriş holü

Son Cemaat Yeri muhdes çimento örgülü tuğla duvarların sökümü yapıldı. Çürümüş durumda olan ahşap dikmeler özgün cins ve boyutta malzemelerle değiştirildi. Tavan kirişleri, çatı karkası ve tavanlar yenilendi. Zemin döşemelerine şeşhane tuğlası kaplandı, ahşap döşeme kaplama uygulaması yapıldı. Tüm ahşap zemin döşeme kaplamalarında sistre yapılarak şeffaf vernik uygulandı. Tüm kapılar yeniden yapıldı.

Minare

Minarede çimento harçlı sıvaların raspası yapıldı. Gerekli çürütme-tümlemeler yapıldı. Çürümüş durumda olan seren ağacı ve külah kısmı değiştirildi. Beton şerefe korkulukları taş olarak yeniden yapıldı.Minare kapıları yeniden yapıldı. Gövde, petek ve kaide kısmında derz uygulaması yapıldı.

Avlu

Tüm avluda kotlar ayarlandı, engelli rampaları yapıldı. Bitkisel peyzaj yapıldı. Kamelya yapıldı. Tuvaletler ve Şadırvan tamamlandı. Hazîre alanındaki mezar taşları temizlendi

Hazire alanında mezar taşlarının tamamında temizlik ve onarım yapıldı. Avluda serbest halde bulunan mezar taşları için sergi platformu hazırlanarak mezar taşları bu platforma tijlendi. Parsel sınırları boyunca yeni bahçe duvarı ve harpuşta imalatı yapılarak derz işlemleri tamamlandı.

Davut Ağa Camii - Tarihçe

Eyüp Nişanca’sında Şeyh Murad Tekkesi civarında, Sertârikzâde Tekkesi yanında ve Davut Ağa Caddesi üzerindeki Caminin banisi Bâbüsaade Ağası Davud Ağa’dır.

İnşaat 926/1554’te tamamlanmıştır. Aynı yıl ölen Davud Ağa, mescidin minaresinin önünde yer alan haziresine gömülmüştür.

Davud Ağa, (Ö.1554-1555), Kanuni Sultan Süleyman’ın Saray-ı Hümayun Akhadım Ağalarındandır.

Akhadımlar (Tavaşiler) için en yüksek makam Babüssaade (Kapı Ağalığı) Ağalığına kadar yükselmiş ve adına da bu mescidi yaptırmıştır.

Cami Planı hakkında

7.70 metre x7.75metre ölçülerinde kare formundaki mescit bir avlu ortasında olup son cemaat yeri ahşap, asıl ibadet alanı yığma taş ve kiremitli ahşap çatı ile örtülmüştür. 19.yy’ın sonlarında son cemaat yerinin dış yüzü ahşapla kaplanmıştır. Eski ahşap direkleri kaplamanın altında durmakta olup asıl direklerin cephede dört, yanlarda iki açıklıklı olduğunu göstermektedir. Mescidin zaman zaman geçirdiği onarımlarla asıl mimari karakterini yitirdiği görülmektedir. Fakat Mimar Sinan’ın yaptığı plan düzeni bozulmadan günümüze gelmiştir.