Mimar Sinan’ın eseri Molla Çelebi Camii yeniden ibadete açıldı

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bursa ve İstanbul kadılığı yapmış Mehmet Vusuli Efendi tarafından Beyoğlu Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde Mimar Sinan’a yaptırılan Molla Çelebi Camii yeniden ibadete açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2 buçuk yıl süren restorasyonun ardından caminin ibadete açılışı törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmazve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1’nci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Vakıflar Genel Müdürlüğü yaklaşık 15 yıldır, ülkenin her tarafında ve İstanbul’da ecdat yadigarı eserleri onarmaya çalışıyor ve geleceğe taşıyor. Bugün Allah’a çok şükür Molla Çelebi Caminin açılışındayız. Yine Fatih bölgesinde Mehmet Paşa camisi var, onu yetiştiremedik inşallah onu da bayramdan sonra ibadete açacağız. Bayramdan sonra bu bir iki ay içerisinde Teşvikiye Camii’ni de restorasyona alacağız. 2013 yılının sonlarında yani 2014’ün başında restorasyon çalışmaları başlamış ana yapının onarımı ve çevre düzenlemesi ilk etapta tamamlanmıştır. Toplamda da Molla Çelebi camisi için harcadığımız para yaklaşık 3 buçuk milyon TL civarındadır’’ diye konuştu.

Açılışa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, ‘’Gerçekten Beyoğlu’nda çok güzel restorasyonlar oluyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’müzü tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varlar. Birçok camimiz restore edildi, her biri yapıldıkça İstanbul’un güzellikleri ortaya çıkıyor. Bu güzellikleri hep birlikte yaşıyoruz. Ben tekrar tekrar emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum ve tabi yapılacak başka işlerde var onları da tamamlamayı cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise, Bu mabette işte ebediyeti sembolize eden, zarif ve estetik duruşuyla ahireti ve Mimar Sinan’ı, ecdadı hatırlatıyor. Allah onları şad etsin" şeklinde konuştu. Daha sonra müftünün duasıyla kurdele kesme töreni gerçekleşti.