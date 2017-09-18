Mimari projeler elektronik ortama taşınıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığınca yayınlanan 1777 sayılı 24/08/2017 tarihli genelgeye göre, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerine esas olan mimari projeler artık belediyeler veya yetkili kurumlar tarafından taranarak tapu müdürlüklerine gönderilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Buna göre belediyeler ve yetkili kurumlar 31 Aralık 2017 tarihine kadar söz konusu projeleri mimariproje.tkgm.gov.tr adresinden gönderecekler. Projelerin elektronik ortamda saklanması ile işlemleri kolaylaşacak, projelerin, belediyeden tapuya gönderilmesine gerek kalmayacak, özel sektör temsilcileri olarak bizler de, alıcı ve satıcıyı daha doğru bilgilendirebileceğiz. İmar planına göre hazırlanan, bodrum katlar dahil olmak üzere bütün kat plânlarını ve inşaat alanlarını gösteren, kat irtifakına ve kat mülkiyetine geçişte bağımsız bölüm yerlerini ve paylaşım tablosunu içeren projelere mimari proje denir” dedi.

“Tapu senedinde bağımsız bölümün m2’si yazmaz”

Mimari projenin gayrimenkul alım - satımında çok önemli olduğunu belirten Özelmacıklı, “Bir bağımsız bölümün gerçekte kaç m2 olduğunu, gerçekte hangi daire olduğunu tapu senedine bakarak anlayamayız. Hatta bir yapının kaç yaşında olduğu bile tapu senedinde yazılı değildir. Mimari proje ile gerçek alanlar, taşınmazın nerede ve hangi cephede olduğu ve bina yaşı öğrenilebilir. Ekspertiz işlemleri sırasında bu durum yerindeki durum ile kıyaslanır ve değerleme raporu buna göre hazırlanır. Profesyonel emlakçılar da bu şekilde işlem yaparlar” diye konuştu.

“Sistem sektörümüze de açılmalıdır”

Bu sistem ile kiralanan ve satılan gayrimenkullerde, daire planın ek olarak ilgilisine verilebileceğini dile getiren Özelmacıklı, “Bu sayede kişi gerçekte kaç m2 bir taşınmaz aldığını bilecek, ortak alanlar satılamayacak veya kiraya verilemeyecek. Artık ev alan kişi sistem entegrasyonu ile isteği kişiye daire planını gönderebilir, ölçü alma dönemi bile artık son bulur. Lakin sistem sadece resim tarama şeklinde değil, ölçü alınabilir, katları ayrı gösterebilir, yapıyı uydu üzerinde 3 boyutlu gösterebilir olmalıdır” dedi.

“Belediyeler ve tapu daireleri entegre olmalı”

Sistemin geliştirilerek mimari proje dışındaki özelliklerinin de tapuya bildirilmesinin önemini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Şu anda bir yapıda kaçak durum hatta yıkım kararı varsa tapu dairesi bu durumdan habersiz. Eğer konut arsa tapulu veya nakit olarak alınacak ise belediye imar arşivindeki dosyasının incelemesi gerekiyor. Ancak o zaman tespiti mümkün olabiliyor” ifadelerini kullandı.