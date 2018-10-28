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Minderde Türkiye, Dünya üçüncüsü

20 Ekim’de Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de başlayan Dünya Güreş Şampiyonası bugün yapılan müsabakalarla sona ererken, Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

20 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayan Dünya Güreş Şampiyonası bugün yapılan müsabakalarla sona ererken, Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Grekoromen stilde ilk sırayı Rusya alırken, ev sahibi Macaristan ikinci oldu.


Serbest stilde yapılan müsabakalarla başlayan şampiyonada bu stilde Rusya birinci, Amerika Birleşik Devletleri ikinci, Gürcistan üçüncü oldu. Kadınlarda ise Japonya birinci, Çin ikinci, Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı.



Türkiye 9 madalya ile rekor kırdı


Türkiye şampiyonayı serbest, kadınlar ve grekoromen stilde toplam 9 madalya ile tamamladı. Bu Türk güreş tarihinde dünya şampiyonalarında alınan en fazla madalya olarak tarihteki yerini aldı. Bu tarihi başarıyı elde eden güreşçiler şunlar:



Grekoromen stil


Metehan Başar (Altın madalya)


Emrah Kuş (Gümüş madalya)


Ekrem Öztürk (Bronz madalya)


Rahman Bilici (Bronz madalya)



Kadınlarda


Yasemin Adar (Gümüş madalya)


Elif Jale Yeşilırmak (Bronz madalya)


Buse Tosun (Bronz madalya)



Serbest stil


Fatih Erdin (Gümüş madalya)


Süleyman Atlı (Bronz madalya)

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