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15 Haziran 2018 11:58

Mini golf araçlarıyla kabir ziyareti

Eyüpsultan Belediyesi, Yokuş çıkamayan, yürümekte zorlanan yaşlı ve engelilere sıra dışı mezarlık hizmeti sunarak mini golf araçları tahsis ettiEyüpsultan kabristanı bayramın ilk günü İstanbu’un en çok ziyaretçi ağırlayan mezarlıklarından biri oldu.

Mini golf araçlarıyla kabir ziyareti

15 Haziran 2018 11:58

Eyüpsultan Belediyesi, Yokuş çıkamayan, yürümekte zorlanan yaşlı ve engelilere sıra dışı mezarlık hizmeti sunarak mini golf araçları tahsis etti


Eyüpsultan kabristanı bayramın ilk günü İstanbu’un en çok ziyaretçi ağırlayan mezarlıklarından biri oldu. Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı ESTAM Alan Destek Ekibi; bayram dolayısıyla mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara araçlarla ulaşım hizmeti veriyor. Tarihi alan içerisindeki çeşitli bölgelerden mezarlık bölgesine sürekli ringler yapılıyor. Yüksek tepede yer alan Eyüpsultan Mezarlığı’na bayram dolayısıyla ziyarete gelen vatandaşlar, mini golf araçlarıyla yorulmadan çıkıyor.


Bayram boyunca devam edecek


ESTAM Alan Destek Ekibi, Ramazan Bayramı boyunca 7 personel ve 3 taşıma aracıyla hizmet vermeye devam edecek. Ulaşım hizmeti için 1 araç teleferik bölgesinde, 1 araç Kalenderhane bölgesinde, 1 araç ise piyerlotiye çıkan mezarlık yolu üzerinde ziyarete gelen vatandaşları taşıyor. Eyüpsultan Belediyesi’nin önemli projelerinden olan Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) kapsamında alınan golf araçları, normal zamanlarda yaşlı ve engelli vatandaşları Eyüpsultan Cami ve çevresine ulaştırarak hizmet veriyor.


Arefe günü başlayan hizmet bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü de devam edecek.




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