Minik çevre elçileri Gaziosmanpaşa’da bir araya geldi

Çevreye sahip çıkan ve geri dönüşüme önem veren nesiller yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki bin Çevre Elçisi öğrenci ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çevre elçilerinin yürüyüşü ile başlayan etkinlikler öğrencilerin folklor, tiyatro, şiir ve sahne performanslarıyla devam etti. Çevre bilinci ve doğa sevgisinin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan gösteriler, izleyenleri hayran bıraktı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da çevre elçisi öğrencileri yalnız bırakmadı.

“Zihni dönüştürmedikten sonra şehri dönüştürsek de bir işe yaramaz”

Etkinlik alanında konuşma gerçekleştiren Başkan Usta, “Çocuklarımıza öncülük edip onlara destek olarak yürüyüşümüzle mesaj verdik. Bizim Gaziosmanpaşa’dan başka yaşayacağımız başka bir yer yok. Burada yaşayacaksak korumakla da sorumluyuz. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şehri ne kadar dönüştürürsek dönüştürelim, insanın dönüşümü çok daha önemli. Zihni dönüştürmedikten sonra şehri dönüştürsek de bir işe yaramaz” dedi.

“Çocuklarımızın çevre kahramanlığı ile gurur duyduk”

“Sıfır Atık Projesinin startını veren Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Hanımefendi ile bu önemli projeyi hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederim” diyerek sözlerine devam eden Başkan Usta, “Cumhurbaşkanımızın verdiği kahramanlık örneği gibi çocuklarımızın da çevre kahramanlığı ile gurur duyduk. Her gün okulların önünden geçerken ‘Bu okulda çevre elçilerimiz var’ diyerek gururla geçiyoruz. Çevre varsa biz varız. Çevre güzelse biz huzurluyuz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizin örnek davranışınız bu dünyayı değiştirecek” ifadelerini kullandı.

En başarılı çevre elçileri ödüllendirildi

Etkinlik kapsamında daha önceden düzenlenen Çevre Elçisi Sınavı’na girerek 100 puan alan 3 öğrenci de ödüllendirildi. Çevre bilinci konusunda örnek olan öğrencilere Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi. İlk ve ortaokullarda düzenlenen seminer ve eğitimlerle toplamda bin çevre elçisini ilçeye kazandıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Okullar Arası Geri Dönüşebilir Atık Toplama” yarışmaları ile geri dönüşüme destek vermeye de devam ediyor.