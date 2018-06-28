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28 Haziran 2018 11:52

Minik ellerden rengârenk kekler

Esenler’de hünerli minik eller, yaptıkları cupcakelerle hem gözlere hem de damaklara hitap ediyorlar.

Minik ellerden rengârenk kekler

28 Haziran 2018 11:52


Esenlerli çocuklar, Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ESAYDAM (Esenler Aile Yaşam ve Danışma Merkezi)’nde aldıkları "Cupcake Kursu"nda hünerlerini konuşturuyorlar. 6-11 yaş arasındaki çocukların haftada iki gün katıldıkları kurs renkli görüntülere sahne oluyor. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde birbirinden farklı ve lezzetli kekler yapıyorlar.


Hem göze hem damağa hitap eden rengârenk kekler, ağızları da tatlandırıyor. Minik eller, yaptıkları kekleri daha sonra anneleriyle birlikte afiyetle yiyorlar. Kursun sonunda ise sertifikalarına kavuşuyorlar.



Anneler de hünerlerini konuşturuyor


ESAYDAM’da anneler de "Pasta ve Kurabiye Kursu"nda kolları sıvayarak hünerlerini konuşturuyorlar. Anneler aynı zamanda renk renk kokulu taşlar ve sabunlar da yapıyorlar. Hünerli anneler, taşa, kağıda, ipe, topa, silikona şekil vererek adeta bir sanat eserine dönüştürüyorlar.




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